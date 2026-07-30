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Культура и шоу-бизнес

Легенда "Енлик-Кебек" оживет на большом экране

фильм Енлик-Кебек, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:09 Фото: Kinopark
В Алматы готовятся к съемкам масштабного исторического эпика о трагической любви, произошедшей в казахской степи в XVIII веке, сообщает Zakon.kz.

Режиссером картины выступит Рустем Абдрашев, сценарий написан Канатом Рамазаном. Генеральным партнером выступает компания Kinopark.

"Енлик-Кебек" – культовая для Казахстана история любви, вдохновившая писателей Шакарима Кудайбердиева и Мухтара Ауэзова на создание литературных произведений, и театральных постановок, а позже и Газизу Жубанову, на написание одноименной оперы. Однако полноценной киноверсией легенда до сих пор не обзавелась. Фильм Рустема Абдрашева станет первой экранизацией истории двух возлюбленных.

По словам режиссера, история Енлик-Кебек – универсальна, и, не смотря на давность произошедшего, привлечет внимание современных зрителей.

"Енлик-Кебек" – это не просто пересказ исторического события. Это фильм, который позволяет современной аудитории ощутить непреходящую ценность любви, свободы и права выбора – говорит Рустем Абдрашев.

Уже в ближайшее время команда создателей проведет кастинг на главные роли, а также отправится на поиски локаций в Восточно-Казахстанскую и Абайскую области, где и пройдет основной блок съемок.

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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