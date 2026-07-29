Легенда возвращается в степи Казахстана: что известно о "тигрином" проекте
Когда-то, как уточняют в ведомстве, туранский тигр был одним из символов казахстанской степи и занимал важное место в природной экосистеме региона. Со временем этот хищник полностью исчез с территории страны.
На сегодняшний день Казахстан реализует один из крупнейших природоохранных проектов, цель которого – восстановить популяцию тигров и вернуть их в естественную среду обитания.
Ключевую роль в проекте играет Государственный природный резерват "Иле-Балхаш". Здесь создают условия для жизни хищников, восстанавливают кормовую базу и сохраняют биоразнообразие.
К примеру, в 2024 году в Казахстан из Нидерландов были доставлены первые амурские тигры, а в 2026 году к ним присоединились еще несколько животных из России.
Сейчас в специализированном вольерном комплексе резервата проходят адаптацию шесть тигров. После завершения этого этапа животных планируют постепенно выпускать в дикую природу.
По словам специалистов, тигр считается одним из главных индикаторов здоровья дикой природы: там, где обитает этот хищник, сохраняется естественное экологическое равновесие.
Не так давно также сообщалось, что численность тигров в Казахстане планируют довести до 50-ти.