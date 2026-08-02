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Культура и шоу-бизнес

"Я специально выбрал": Димаш Кудайберген записал обращение из-за волны хейта в Сети

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 20:54 Фото: Zakon.kz
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген обратился к поклонникам и критикам после выхода нового клипа на песню "Aqerke". Артист отреагировал на замечания в социальных сетях и объяснил свою творческую философию, передает Zakon.kz.

Поводом для дискуссии в Сети стал релиз клипа на композицию "Aqerke", состоявшийся 31 июля. И если большинство фанатов встретили работу с восторгом, то часть пользователей раскритиковала исполнителя.

В комментариях артисту пеняли на отсутствие "хорошего продюсера", малый объем собственного репертуара и злоупотребление оперным и классическим вокалом.

Реакция певца не заставила себя ждать: Димаш записал видеообращение в Instagram, где поблагодарил аудиторию за любые отзывы и детально ответил на претензии. По его словам, народная песня "Aqerke" в новой аранжировке задумывалась как мост между казахской культурой и мировой аудиторией.

"Я внимательно прочел ваши комментарии, которые вы оставили под только что вышедшим клипом на песню "Aqerke". Благодарю вас и за вашу поддержку, и за вашу высказанную от чистого сердца критику. Эта работа стала для меня особенной. Я специально выбрал музыку, гибрид элементов современных стилей. Я не ставил своей целью изменить народную песню, я хотел исполнить ее в современном ключе, чтобы сделать ее более близкой и понятной для моих слушателей из разных стран", – поделился артист.

Комментируя упреки в нехватке авторского материала и привязанности к оперной музыке, музыкант напомнил, что за 10 лет на сцене он успел попробовать себя в самых разных жанрах – от классики до рэпа.

"Основа моего репертуара – это мои авторские песни или же песни, мною спродюсированные. За эти 10 лет некоторые из них стали популярными у зарубежных слушателей, попали в международные чарты и получили там свою оценку. Моя главная награда – это то, что вместе со мной песни на казахском языке поют люди в разных концах света", – подчеркнул исполнитель.

Димаш добавил, что для него огромная честь знакомить зрителей в Азии, Европе и Америке с традиционной и современной казахской музыкой. Он признался, что никогда не стремился к "хитам-однодневкам", предпочитая вкладывать душу в каждую запись и делать ее максимально профессионально.

20 июля 2026 года сообщалось, что в Мексике создали 4,5-метровую фигуру Кудайбергена.

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Канат Болысбек
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