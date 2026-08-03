#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
473.59
544.68
5.94
Культура и шоу-бизнес

"Какой красивый Дени" и "Не хватает Никиты": Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном на отдыхе

певица Кристина Орбакайте с детьми, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 14:24 Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте стала чаще делиться в своих социальных сетях фотографиями с младшим сыном Дени. Он родился во втором гражданском браке артистки с бизнесменом Русланом Байсаровым и после развода родителей остался жить с отцом, сообщает Zakon.kz.

Снимки с отдыха в Монако 55-летняя певица опубликовала в своем Instagram. На них она позирует с 28-летним Дени Байсаровым, 14-летней дочерью Клавдией Земцовой и 48-летним супругом Михаилом Земцовым.

"Наше лазурное лето", – подписала семейные фото Кристина Орбакайте.

Подписчики в очередной раз отметили, что артистка и ее дети очень красивые. В связи с этим некоторые из них в шутку добавили, что Аллу Пугачёву нужно занести в Книгу рекордов Гиннесса за самое красивое потомство. Другие же фолловеры с грустью заявили, что на фотографиях для полного счастья не хватает старшего сына Орбакайте – 35-летнего музыканта Никиты Преснякова:

  • "Красивая семья".
  • "Отличного отдыха!"
  • "Какие все высокие".
  • "Какой красивый Дени".
  • "Дени – самый красивый".
  • "Эстетическое удовольствие".
  • "А где наш любимый Никита?"
  • "Счастливая женщина и мама".
  • "У Аллы замечательная семья".
  • "Байсаров – красавчик, конечно".
  • "Мои любимые: Клавдия и Дени".
  • "Так выглядят просто хорошие люди".
  • "Дени – красивый парень! Вы – супер!"
  • "Не хватает Никиты для полной картины!"
  • "Неземная женщина. Дети такие красивые".
  • "Прекрасная семья! Очень красивые, замечательные дети".
  • "Вы – классные! Пример для всех, у кого есть семья и дети".
  • "Соскучились уже за Дени, давно вы его нам не показывали!"
  • "И писали в СМИ, что Дени отрекся от мамы. Хорошо, что я не поверил".
  • "Пугачёву – в Книгу рекордов Гиннесса за самое красивое потомство в мире!"
  • "Старший сын Никита в Испании с папой. Кристина там всех деток и соберет".
  • "Какие красивые все! На первой – две сестрички и брат! Кристина – лучшая мама на свете!"
  • "Лазурное лето и такие лучезарные, прекрасные дети! Счастье вашему дому и удачи во всем!"
  • "Орбакайте – умная женщина, никогда не болтает лишнего! Умница! Родила себе троих детей".
  • "Какие вы все красивые. Прекрасные дети замечательной мамы! Только счастья и добра вашей семье".
  • "Мне, конечно, больше нравится Никита, но это потому, что я Дени не видела. А вообще, это же какой-то парад красивых детей".
  • "От красивых, талантливых мужчин и дети соответствующие у Кристины. Замечательные все трое, особенно – Дени! Как же он танцует с мамой танец на свадьбе у Никиты. Красота и нежность!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 14:24
Орбакайте и Пресняков поздравили сына с 35-летием, не осталась в стороне и Алла Пугачёва

10 мая 2026 года Кристина Орбакайте впервые за долгое время показала фото с младшим сыном Дени Байсаровым. Поводом послужил его день рождения. Наследнику артистки исполнилось 28 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
певица Кристина Орбакайте
13:29, 12 мая 2026
Кристина Орбакайте впервые за долгое время показала фото с младшим сыном
Кристина Орбакайте, Квлавдия, дочь, соцсети
01:50, 08 октября 2025
Повзрослевшая младшая дочь Кристины Орбакайте восхитила фанатов
Алла Пугачёва восхитилась Кристиной Орбакайте
10:05, 25 февраля 2025
Алла Пугачёва восхитилась Кристиной Орбакайте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алматы впервые примет старт отборочного цикла Кубка Азии FIBA 2029
14:09, Сегодня
Алматы впервые примет старт отборочного цикла Кубка Азии FIBA 2029
Сборная Казахстана по пляжному футболу переиграла Эстонию в Евролиге
13:49, Сегодня
Сборная Казахстана по пляжному футболу переиграла Эстонию в Евролиге
Аркадий Шестаков в матче за &quot;Барыс&quot;
13:35, Сегодня
Нападающий "Барыса" Аркадий Шестаков рассказал, как провёл отпуск перед сезоном КХЛ
МФК &quot;Семей&quot; взорвал рынок, подписав двух звёзд сборной Казахстана из &quot;Кайрата&quot;
13:21, Сегодня
МФК "Семей" взорвал рынок, подписав двух звёзд сборной Казахстана из "Кайрата"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: