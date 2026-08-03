"Какой красивый Дени" и "Не хватает Никиты": Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном на отдыхе
Снимки с отдыха в Монако 55-летняя певица опубликовала в своем Instagram. На них она позирует с 28-летним Дени Байсаровым, 14-летней дочерью Клавдией Земцовой и 48-летним супругом Михаилом Земцовым.
"Наше лазурное лето", – подписала семейные фото Кристина Орбакайте.
Подписчики в очередной раз отметили, что артистка и ее дети очень красивые. В связи с этим некоторые из них в шутку добавили, что Аллу Пугачёву нужно занести в Книгу рекордов Гиннесса за самое красивое потомство. Другие же фолловеры с грустью заявили, что на фотографиях для полного счастья не хватает старшего сына Орбакайте – 35-летнего музыканта Никиты Преснякова:
- "Красивая семья".
- "Отличного отдыха!"
- "Какие все высокие".
- "Какой красивый Дени".
- "Дени – самый красивый".
- "Эстетическое удовольствие".
- "А где наш любимый Никита?"
- "Счастливая женщина и мама".
- "У Аллы замечательная семья".
- "Байсаров – красавчик, конечно".
- "Мои любимые: Клавдия и Дени".
- "Так выглядят просто хорошие люди".
- "Дени – красивый парень! Вы – супер!"
- "Не хватает Никиты для полной картины!"
- "Неземная женщина. Дети такие красивые".
- "Прекрасная семья! Очень красивые, замечательные дети".
- "Вы – классные! Пример для всех, у кого есть семья и дети".
- "Соскучились уже за Дени, давно вы его нам не показывали!"
- "И писали в СМИ, что Дени отрекся от мамы. Хорошо, что я не поверил".
- "Пугачёву – в Книгу рекордов Гиннесса за самое красивое потомство в мире!"
- "Старший сын Никита в Испании с папой. Кристина там всех деток и соберет".
- "Какие красивые все! На первой – две сестрички и брат! Кристина – лучшая мама на свете!"
- "Лазурное лето и такие лучезарные, прекрасные дети! Счастье вашему дому и удачи во всем!"
- "Орбакайте – умная женщина, никогда не болтает лишнего! Умница! Родила себе троих детей".
- "Какие вы все красивые. Прекрасные дети замечательной мамы! Только счастья и добра вашей семье".
- "Мне, конечно, больше нравится Никита, но это потому, что я Дени не видела. А вообще, это же какой-то парад красивых детей".
- "От красивых, талантливых мужчин и дети соответствующие у Кристины. Замечательные все трое, особенно – Дени! Как же он танцует с мамой танец на свадьбе у Никиты. Красота и нежность!"
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10 мая 2026 года Кристина Орбакайте впервые за долгое время показала фото с младшим сыном Дени Байсаровым. Поводом послужил его день рождения. Наследнику артистки исполнилось 28 лет.