"Какой красивый Дени" и "Не хватает Никиты": Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном на отдыхе

Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте стала чаще делиться в своих социальных сетях фотографиями с младшим сыном Дени. Он родился во втором гражданском браке артистки с бизнесменом Русланом Байсаровым и после развода родителей остался жить с отцом, сообщает Zakon.kz.

Снимки с отдыха в Монако 55-летняя певица опубликовала в своем Instagram. На них она позирует с 28-летним Дени Байсаровым, 14-летней дочерью Клавдией Земцовой и 48-летним супругом Михаилом Земцовым.

"Наше лазурное лето", – подписала семейные фото Кристина Орбакайте.

Подписчики в очередной раз отметили, что артистка и ее дети очень красивые. В связи с этим некоторые из них в шутку добавили, что Аллу Пугачёву нужно занести в Книгу рекордов Гиннесса за самое красивое потомство. Другие же фолловеры с грустью заявили, что на фотографиях для полного счастья не хватает старшего сына Орбакайте – 35-летнего музыканта Никиты Преснякова:

"Красивая семья".

"Отличного отдыха!"

"Какие все высокие".

"Какой красивый Дени".

"Дени – самый красивый".

"Эстетическое удовольствие".

"А где наш любимый Никита?"

"Счастливая женщина и мама".

"У Аллы замечательная семья".

"Байсаров – красавчик, конечно".

"Мои любимые: Клавдия и Дени".

"Так выглядят просто хорошие люди".

"Дени – красивый парень! Вы – супер!"

"Не хватает Никиты для полной картины!"

"Неземная женщина. Дети такие красивые".

"Прекрасная семья! Очень красивые, замечательные дети".

"Вы – классные! Пример для всех, у кого есть семья и дети".

"Соскучились уже за Дени, давно вы его нам не показывали!"

"И писали в СМИ, что Дени отрекся от мамы. Хорошо, что я не поверил".

"Пугачёву – в Книгу рекордов Гиннесса за самое красивое потомство в мире!"

"Старший сын Никита в Испании с папой. Кристина там всех деток и соберет".

"Какие красивые все! На первой – две сестрички и брат! Кристина – лучшая мама на свете!"

"Лазурное лето и такие лучезарные, прекрасные дети! Счастье вашему дому и удачи во всем!"

"Орбакайте – умная женщина, никогда не болтает лишнего! Умница! Родила себе троих детей".

"Какие вы все красивые. Прекрасные дети замечательной мамы! Только счастья и добра вашей семье".

"Мне, конечно, больше нравится Никита, но это потому, что я Дени не видела. А вообще, это же какой-то парад красивых детей".

"От красивых, талантливых мужчин и дети соответствующие у Кристины. Замечательные все трое, особенно – Дени! Как же он танцует с мамой танец на свадьбе у Никиты. Красота и нежность!"

Материал по теме Орбакайте и Пресняков поздравили сына с 35-летием, не осталась в стороне и Алла Пугачёва

10 мая 2026 года Кристина Орбакайте впервые за долгое время показала фото с младшим сыном Дени Байсаровым. Поводом послужил его день рождения. Наследнику артистки исполнилось 28 лет.