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Культура и шоу-бизнес

"Человек-паук" появился в новых машинах BMW

Реклама Человека-паука в BMW, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 07:00 Фото: Х/DiscussingFilm
BMW встроил рекламу нового "Человека-паука" практически во все свои машины, выпущенные после 2020 года, сообщает Zakon.kz.

После запуска двигателя на центральном дисплее появляется баннер "Сюрприз, Человек-паук заглянул в твою BMW", при нажатии на который включается рекламный ролик. Его можно увидеть почти на всех машинах новее 2020 года в 70 странах.

В соцсетях владельцы BMW не скрывают ярости из-за навязанной рекламы, называя салон машины "личным пространством".

"Такой подход кажется полной противоположностью идеям роскоши и высоких динамических характеристик", – отметил один из них.

По мнению большинства обладателей таких машин, им остается дождаться, когда придумают подписку для отключения рекламы. К слову, рекламная кампания фильма стала самой дорогой в истории Голливуда. В ней участвуют 165 брендов при бюджете фильма в 225 млн долларов. Сам автомобильный бренд BMW сотрудничает с Marvel с 2021 года.

Между тем аргентинские фанаты "Человека-паука" избили зрителя за спойлеры прямо в кинотеатре.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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