"Человек-паук" появился в новых машинах BMW

BMW встроил рекламу нового "Человека-паука" практически во все свои машины, выпущенные после 2020 года, сообщает Zakon.kz.

После запуска двигателя на центральном дисплее появляется баннер "Сюрприз, Человек-паук заглянул в твою BMW", при нажатии на который включается рекламный ролик. Его можно увидеть почти на всех машинах новее 2020 года в 70 странах.

NEW: BMW remotely pushed a Spider-Man movie ad onto customer vehicle dashboards, sparking outrage over unwanted in-car advertising. pic.twitter.com/oKugKqSxr6 — Valuetainment (@valuetainment) August 4, 2026

В соцсетях владельцы BMW не скрывают ярости из-за навязанной рекламы, называя салон машины "личным пространством".

"Такой подход кажется полной противоположностью идеям роскоши и высоких динамических характеристик", – отметил один из них.

По мнению большинства обладателей таких машин, им остается дождаться, когда придумают подписку для отключения рекламы. К слову, рекламная кампания фильма стала самой дорогой в истории Голливуда. В ней участвуют 165 брендов при бюджете фильма в 225 млн долларов. Сам автомобильный бренд BMW сотрудничает с Marvel с 2021 года.

Между тем аргентинские фанаты "Человека-паука" избили зрителя за спойлеры прямо в кинотеатре.