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Культура и шоу-бизнес

Фанаты "Человека-паука" избили зрителя за спойлеры в кинотеатре

Человек-паук: Новый день, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 04:14 Фото: Х/CerfiaFR
В Аргентине прямо в кинотеатре произошла драка из-за спойлеров к фильму "Человек-паук: Новый день", сообщает Zakon.kz.

По словам авторов ролика, четверо друзей пришли на сеанс сели рядом с парнем, который уже смотрел фильм. Тот начал пересказывать сюжет своей подруге прямо во время просмотра. В какой-то момент зрители рядом не выдержали и избили любителя спойлеров.

"Справедливо", – емко прокомментировали конфликт пользователи соцсетей.

Между тем фильм "Человек-паук: Новый день" собрал почти млрд долларов за первые выходные и установил второй лучший результат в истории кино. Фильм заработал 927 млн долларов по всему миру, уступив только "Мстителям: Финал" с их 1,2 млрд. долларов.

Также стало известно, что звезда "Человека-паука" актер Джейкоб Баталон тайно женился.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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