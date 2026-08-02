Фанаты "Человека-паука" избили зрителя за спойлеры в кинотеатре

В Аргентине прямо в кинотеатре произошла драка из-за спойлеров к фильму "Человек-паук: Новый день", сообщает Zakon.kz.

По словам авторов ролика, четверо друзей пришли на сеанс сели рядом с парнем, который уже смотрел фильм. Тот начал пересказывать сюжет своей подруге прямо во время просмотра. В какой-то момент зрители рядом не выдержали и избили любителя спойлеров.

"Spoilers"



Porque cuatro amigos fueron a ver "Spiderman: Brand New Day" al cine y justo se sentaron al lado de un chico que ya la había visto, pero que ahora fue junto a una amiga.



El hombre estuvo dando spoilers y contándole la película a la chica, por lo que terminó en una… pic.twitter.com/Pu1pTh82fN — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 2, 2026

"Справедливо", – емко прокомментировали конфликт пользователи соцсетей.

Между тем фильм "Человек-паук: Новый день" собрал почти млрд долларов за первые выходные и установил второй лучший результат в истории кино. Фильм заработал 927 млн долларов по всему миру, уступив только "Мстителям: Финал" с их 1,2 млрд. долларов.

Также стало известно, что звезда "Человека-паука" актер Джейкоб Баталон тайно женился.