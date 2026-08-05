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Мир

Димаш и Чарынский каньон стали частью необычного проекта в Аргентине

Образовательный проект о Казахстане в Аргентине, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 07:50 Фото: dimashnews
В аргентинском городе Эсейса завершился необычный образовательный проект, благодаря которому школьники смогли познакомиться с культурой Казахстана и изучить историю своей страны, сообщает Zakon.kz.

Автором инициативы стала преподаватель Паола Ромина Профета. В течение года ученики школы № 13 работали над проектом под названием "Имена и идентичность: от знакомства с Казахстаном к выбору собственного жизненного пути". Основой проекта стал вопрос о значении слова "Казахстан". Изучая происхождение названия страны, ее историю, традиции, музыку и культурные символы, дети постепенно перешли к исследованию собственной национальной идентичности.

В Аргентине прошел школьный проект о Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 07:50

Фото: dimashnews

Особое внимание в рамках проекта было уделено сходствам между двумя странами. Школьники сравнили:

  • Чарынский каньон с ущельем Кебрада-де-лас-Кончас;
  • озеро Каинды – с Вилья-Трафуль;
  • долину Торыш – с аргентинской Лунной долиной.

Одной из центральных частей проекта стало знакомство с творчеством Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена. Ученики посмотрели и проанализировали клип "Love’s Not Over Yet", обсудили его сюжет, а затем написали письма артисту, предложив собственные варианты продолжения истории и пригласив его посетить Аргентину.

Также стало известно, что археологи из Казахстана и России нашли на Алтае новые тюркские поминальные комплексы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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