"Суперкоманда в сборе": Кристина Орбакайте собрала всех троих детей в Испании и показала редкие кадры

Поклонники известной российской эстрадной певицы Кристины Орбакайте ликуют. Причина – 55-летняя артистка воссоединилась с тремя детьми: 35-летним Никитой Пресняковым, 28-летним Дени Байсаровым и 14-летней Клавдией Земцовой, сообщает Zakon.kz.

Собрать всех троих наследников дочери Примадонны удалось в Испании. Редкими кадрами Кристина поделилась сегодня, 5 августа 2026 года, в Instagram.

"Вот и собрались все вместе в Испании. А еще скоро выйдет моя новая песня "Цветок", – написала счастливая Орбакайте.

Подписчики в комментариях к посту выразили восторг и радость. Они отметили, что у Кристины все дети красивые, умные и талантливые:

"Никита – копия отец".

"Суперкоманда в сборе".

"У вас прекрасная семья!"

"Все дети замечательные!"

"Какая вы счастливая мама!"

"Два сыночка и лапочка дочка".

"Какие все красивые и невероятные".

"Милые все! Кристина вечно молодая".

"Вау! Вот это команда! Мамина радость".

"Очень все милые, но Дени – это что-то".

"Какие прекрасные и воспитанные детки".

"У красавицы мамы – очень красивые дети".

"Крепка семья – крепка держава! Кристина!"

"Замечательная семья, дети очень красивые и умные".

"Какие все красивые! Очень рада видеть с вами Никиту! Я его обожаю за его талант!"

"Вы настолько позитивные, красивые, что заряжаешься от вас только положительными эмоциями".

"Как я вас люблю и особенно вашу многоуважаемую Аллу Борисовну. Радости, счастья и долгих лет!"

"Очень приятно что именно в Испании в Аликанте объединилась ваша семья! Это очень значимо и символично!"

"Это прекрасно, рады за вас. Надеюсь, и нам удастся так же всем вместе оказаться в одно и то же время, в одном и том же месте".

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