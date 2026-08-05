"Суперкоманда в сборе": Кристина Орбакайте собрала всех троих детей в Испании и показала редкие кадры
Фото: Instagram/orbakaite_k
Поклонники известной российской эстрадной певицы Кристины Орбакайте ликуют. Причина – 55-летняя артистка воссоединилась с тремя детьми: 35-летним Никитой Пресняковым, 28-летним Дени Байсаровым и 14-летней Клавдией Земцовой, сообщает Zakon.kz.
Собрать всех троих наследников дочери Примадонны удалось в Испании. Редкими кадрами Кристина поделилась сегодня, 5 августа 2026 года, в Instagram.
"Вот и собрались все вместе в Испании. А еще скоро выйдет моя новая песня "Цветок", – написала счастливая Орбакайте.
Подписчики в комментариях к посту выразили восторг и радость. Они отметили, что у Кристины все дети красивые, умные и талантливые:
- "Никита – копия отец".
- "Суперкоманда в сборе".
- "У вас прекрасная семья!"
- "Все дети замечательные!"
- "Какая вы счастливая мама!"
- "Два сыночка и лапочка дочка".
- "Какие все красивые и невероятные".
- "Милые все! Кристина вечно молодая".
- "Вау! Вот это команда! Мамина радость".
- "Очень все милые, но Дени – это что-то".
- "Какие прекрасные и воспитанные детки".
- "У красавицы мамы – очень красивые дети".
- "Крепка семья – крепка держава! Кристина!"
- "Замечательная семья, дети очень красивые и умные".
- "Какие все красивые! Очень рада видеть с вами Никиту! Я его обожаю за его талант!"
- "Вы настолько позитивные, красивые, что заряжаешься от вас только положительными эмоциями".
- "Как я вас люблю и особенно вашу многоуважаемую Аллу Борисовну. Радости, счастья и долгих лет!"
- "Очень приятно что именно в Испании в Аликанте объединилась ваша семья! Это очень значимо и символично!"
- "Это прекрасно, рады за вас. Надеюсь, и нам удастся так же всем вместе оказаться в одно и то же время, в одном и том же месте".
2 августа 2026 года Кристина Орбакайте показала снимки с отдыха в Монако. На них дочь Примадонны позировала с сыном Дени Байсаровым, дочерью Клавдией Земцовой и 48-летним супругом Михаилом Земцовым.
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