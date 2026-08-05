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Культура и шоу-бизнес

"Суперкоманда в сборе": Кристина Орбакайте собрала всех троих детей в Испании и показала редкие кадры

певица Кристина Орбакайте, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 17:02 Фото: Instagram/orbakaite_k
Поклонники известной российской эстрадной певицы Кристины Орбакайте ликуют. Причина – 55-летняя артистка воссоединилась с тремя детьми: 35-летним Никитой Пресняковым, 28-летним Дени Байсаровым и 14-летней Клавдией Земцовой, сообщает Zakon.kz.

Собрать всех троих наследников дочери Примадонны удалось в Испании. Редкими кадрами Кристина поделилась сегодня, 5 августа 2026 года, в Instagram.

"Вот и собрались все вместе в Испании. А еще скоро выйдет моя новая песня "Цветок", – написала счастливая Орбакайте.

Подписчики в комментариях к посту выразили восторг и радость. Они отметили, что у Кристины все дети красивые, умные и талантливые:

  • "Никита – копия отец".
  • "Суперкоманда в сборе".
  • "У вас прекрасная семья!"
  • "Все дети замечательные!"
  • "Какая вы счастливая мама!"
  • "Два сыночка и лапочка дочка".
  • "Какие все красивые и невероятные".
  • "Милые все! Кристина вечно молодая".
  • "Вау! Вот это команда! Мамина радость".
  • "Очень все милые, но Дени – это что-то".
  • "Какие прекрасные и воспитанные детки".
  • "У красавицы мамы – очень красивые дети".
  • "Крепка семья – крепка держава! Кристина!"
  • "Замечательная семья, дети очень красивые и умные".
  • "Какие все красивые! Очень рада видеть с вами Никиту! Я его обожаю за его талант!"
  • "Вы настолько позитивные, красивые, что заряжаешься от вас только положительными эмоциями".
  • "Как я вас люблю и особенно вашу многоуважаемую Аллу Борисовну. Радости, счастья и долгих лет!"
  • "Очень приятно что именно в Испании в Аликанте объединилась ваша семья! Это очень значимо и символично!"
  • "Это прекрасно, рады за вас. Надеюсь, и нам удастся так же всем вместе оказаться в одно и то же время, в одном и том же месте".

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 17:02
Кристина Орбакайте впервые за долгое время показала фото с младшим сыном

2 августа 2026 года Кристина Орбакайте показала снимки с отдыха в Монако. На них дочь Примадонны позировала с сыном Дени Байсаровым, дочерью Клавдией Земцовой и 48-летним супругом Михаилом Земцовым.

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Фото Динара Халдарова
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