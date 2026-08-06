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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас пообещал закатить "байопик" на сцене в Астане

Казахстанский певец, артист, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 06:57 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал на своей странице в Instagram афишу с датой и местом следующего фееричного концерта, сообщает Zakon.kz.

Грядущий концерт будет посвящен 20-летию карьеры певца и состоится 27 сентября 2026 года на сцене Astana Arena. Певец так и назвал его – "20 лет на сцене".

Кумир казахстанцев пообещал поклонникам не просто концерт, а грандиозное музыкальное шоу.

Он выступит с легендарными хитами, новыми номерами и сюрпризами для всех присутствующих.

Ранее мы писали о том, что новая песня Димаша покорила чарты iTunes нескольких стран.

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Аксинья Титова
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