Кайрат Нуртас пообещал закатить "байопик" на сцене в Астане
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал на своей странице в Instagram афишу с датой и местом следующего фееричного концерта, сообщает Zakon.kz.
Грядущий концерт будет посвящен 20-летию карьеры певца и состоится 27 сентября 2026 года на сцене Astana Arena. Певец так и назвал его – "20 лет на сцене".
Кумир казахстанцев пообещал поклонникам не просто концерт, а грандиозное музыкальное шоу.
Он выступит с легендарными хитами, новыми номерами и сюрпризами для всех присутствующих.
Ранее мы писали о том, что новая песня Димаша покорила чарты iTunes нескольких стран.
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