Димаш Кудайберген неожиданно оценил новую песню Игоря Крутого: что ответил маэстро

Знаменитый российский композитор и пианист Игорь Крутой накануне в социальных сетях разместил публикацию, в которой высказался о своей новой песне. На нее неожиданно отреагировал всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Так, соответствующий пост 72-летний маэстро опубликовал в Instagram накануне, 6 августа 2026 года. В нем он своему слушателю дал возможность оценить отрывок из композиции "Близкий друг".

"Любовь и дружба – два самых замечательных чувства. О любви я написал 99% своих песен, а сейчас новая песня о дружбе. Надеюсь, она найдет отклик в ваших сердцах и душах", – написал Игорь Крутой.

Одним из первых и совсем неожиданно на публикацию отреагировал Димаш.

"Очень душевная песня", – заявил Кудайберген, сопроводив свой комментарий смайликами в виде трех алых сердец.

В свою очередь и композитор не оставил без внимания реакцию казахстанца. Игорь Яковлевич ответил Димашу смайликом в виде большого пальца вверх.

На комментарий Димаша разлетелась его армия поклонников с разных концов планеты, которые буквально осыпали исполнителя комплиментами. Они заявили, что последняя песня Димаша, которую он исполнил на турецком языке, тоже получилась очень душевной. Также фанаты спросили у Кудайбергена и Крутого, когда они вновь порадуют их совместным творчеством. Но вопрос остался открытым, так как оба артиста никак не отреагировали на него:

"Ваша последняя песня – в самое сердце".

"И твоя последняя песня тоже очень душевная, Димаш".

"Твоя песня "Yazgı" – это душа! Ты – самая настоящая музыка! Ты – уникален!"

"От всего сердца желаю вам здоровья, творческого полета и состояния абсолютного счастья".

"Дорогой Игорь Яковлевич, а ваши с нашим Ди новые песни сможем ли когда-нибудь услышать?! Знаете, как это мы ждали и все еще ждем... Р.S. Ваш тандем остается нам любимым!"

"Димаш, когда же будет новое сотрудничество с мастером Игорем Крутым? Я скучаю по тем чудесным композициям, которые он писал для тебя в начале твоей карьеры. Два гения вместе. Необыкновенный композитор и лучший певец в мире. Это было чудесное безумие! Надеюсь, это повторится, когда наступит мир, а здравый смысл и доброта вновь возобладают. Обнимаю вас обоих. Люблю вас!"

Материал по теме Новая песня Димаша покорила чарты iTunes нескольких стран

А преданные поклонники Крутого заявили, что с нетерпением ждут выхода его песни про дружбу. Они также поблагодарили маэстро за такие композиции, которые греют душу:

"Маэстро, долгой и счастливой жизни вам".

"Как может быть человек такой талантливый".

"Красивое звучание! Будем ждать полную версию!"

"Красивая мастер-песня, желаю услышать ее в полном объеме".

"Красивая мелодия, прекрасные, душевные слова, исполнение душевное, спасибо".

"Игорь Яковлевич, очень душевная песня! Для кого вы написали? Кто будет петь эту чудесную песню?"

"Очень душевная песня! Игорь, здоровья тебе отличного, чтобы радовал нас такими красивыми песнями".

"Игорь Яковлевич, ваши песни всегда находят отклик, ведь они такие душевные и красивые ! Любим вас, маэстро!"

"Игорь Яковлевич, как всегда, по нотам души и струнам сердца! Спасибо, за вечное вдохновение мелодией Жизни!"

"Очень нужны такие душевные песни, греют душу. Ждем, хочется услышать полностью. Очень красиво ее поете. Хорошего вам настроения!"

5 августа 2026 года другой казахстанский исполнитель Александр Лим (известен как Alex Lim) анонсировал выход новой песни, записанной совместно с Игорем Крутым. Премьера композиции под названием "Океан" запланирована на 28 августа.