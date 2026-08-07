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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген неожиданно оценил новую песню Игоря Крутого: что ответил маэстро

композитор Игорь Крутой, певец Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 13:31 Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой, Zakon.kz
Знаменитый российский композитор и пианист Игорь Крутой накануне в социальных сетях разместил публикацию, в которой высказался о своей новой песне. На нее неожиданно отреагировал всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Так, соответствующий пост 72-летний маэстро опубликовал в Instagram накануне, 6 августа 2026 года. В нем он своему слушателю дал возможность оценить отрывок из композиции "Близкий друг".

"Любовь и дружба – два самых замечательных чувства. О любви я написал 99% своих песен, а сейчас новая песня о дружбе. Надеюсь, она найдет отклик в ваших сердцах и душах", – написал Игорь Крутой.

Одним из первых и совсем неожиданно на публикацию отреагировал Димаш.

"Очень душевная песня", – заявил Кудайберген, сопроводив свой комментарий смайликами в виде трех алых сердец.

В свою очередь и композитор не оставил без внимания реакцию казахстанца. Игорь Яковлевич ответил Димашу смайликом в виде большого пальца вверх.

комментарий Димаша Кудайбергена к посту Игоря Крутого, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 13:31

Фото: Instagram/igorkrutoy65

На комментарий Димаша разлетелась его армия поклонников с разных концов планеты, которые буквально осыпали исполнителя комплиментами. Они заявили, что последняя песня Димаша, которую он исполнил на турецком языке, тоже получилась очень душевной. Также фанаты спросили у Кудайбергена и Крутого, когда они вновь порадуют их совместным творчеством. Но вопрос остался открытым, так как оба артиста никак не отреагировали на него:

  • "Ваша последняя песня – в самое сердце".
  • "И твоя последняя песня тоже очень душевная, Димаш".
  • "Твоя песня "Yazgı" – это душа! Ты – самая настоящая музыка! Ты – уникален!"
  • "От всего сердца желаю вам здоровья, творческого полета и состояния абсолютного счастья".
  • "Дорогой Игорь Яковлевич, а ваши с нашим Ди новые песни сможем ли когда-нибудь услышать?! Знаете, как это мы ждали и все еще ждем... Р.S. Ваш тандем остается нам любимым!"
  • "Димаш, когда же будет новое сотрудничество с мастером Игорем Крутым? Я скучаю по тем чудесным композициям, которые он писал для тебя в начале твоей карьеры. Два гения вместе. Необыкновенный композитор и лучший певец в мире. Это было чудесное безумие! Надеюсь, это повторится, когда наступит мир, а здравый смысл и доброта вновь возобладают. Обнимаю вас обоих. Люблю вас!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 13:31
Новая песня Димаша покорила чарты iTunes нескольких стран

А преданные поклонники Крутого заявили, что с нетерпением ждут выхода его песни про дружбу. Они также поблагодарили маэстро за такие композиции, которые греют душу:

  • "Маэстро, долгой и счастливой жизни вам".
  • "Как может быть человек такой талантливый".
  • "Красивое звучание! Будем ждать полную версию!"
  • "Красивая мастер-песня, желаю услышать ее в полном объеме".
  • "Красивая мелодия, прекрасные, душевные слова, исполнение душевное, спасибо".
  • "Игорь Яковлевич, очень душевная песня! Для кого вы написали? Кто будет петь эту чудесную песню?"
  • "Очень душевная песня! Игорь, здоровья тебе отличного, чтобы радовал нас такими красивыми песнями".
  • "Игорь Яковлевич, ваши песни всегда находят отклик, ведь они такие душевные и красивые ! Любим вас, маэстро!"
  • "Игорь Яковлевич, как всегда, по нотам души и струнам сердца! Спасибо, за вечное вдохновение мелодией Жизни!"
  • "Очень нужны такие душевные песни, греют душу. Ждем, хочется услышать полностью. Очень красиво ее поете. Хорошего вам настроения!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 13:31
"Не хватает вокала Димаша": Игорь Крутой сыграл песню, которая стала всемирно известной благодаря Кудайбергену

5 августа 2026 года другой казахстанский исполнитель Александр Лим (известен как Alex Lim) анонсировал выход новой песни, записанной совместно с Игорем Крутым. Премьера композиции под названием "Океан" запланирована на 28 августа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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