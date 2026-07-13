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Культура и шоу-бизнес

"Не хватает вокала Димаша": Игорь Крутой сыграл песню, которая стала всемирно известной благодаря Кудайбергену

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, композитор Игорь Крутой, концерт, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 18:27 Фото: YouTube/Игорь Крутой
Известный российский композитор Игорь Крутой порадовал своих поклонников чувственным исполнением на рояли композиции "Mademoiselle Hyde". Песня была написана для певицы Лары Фабиан, но стала всемирно известной благодаря казахстанскому исполнителю Димашу Кудайбергену, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим видео 71-летний маэстро поделился в своем Instagram сегодня, 13 июля 2026 года.

Под публикацией Крутой привел строки из знаменитого стихотворения поэта Юрия Левитанского "Белые стихи" (1991 год):

"Зачем послал тебя Господь и в качестве кого?

Ведь ты не кровь моя, не плоть и, более того,

Ты даже не из этих лет – ты из другого дня.

Зачем послал тебя Господь испытывать меня

И сделал так, чтоб я и ты – как выдох и как вдох –

Сошлись у края, у черты, на стыке двух эпох,

На том незримом рубеже, как бы вневременном,

Когда ты здесь, а я уже во времени ином,

И сквозь завалы зим и лет, лежащих впереди,

Уже кричу тебе вослед – постой, не уходи!

Сквозь полусон и полубред – не уходи, постой! –

Еще вослед тебе кричу, но ты меня не слышишь".

Одна из подписчиц спросила у Игоря Яковлевича: "А слова – это личное переживание композитора?" На это он ответил интригующе: "Все вам расскажи…"

На публикацию Крутого отреагировали поклонники Димаша Кудайбергена. Они подчеркнули, что хотели бы вновь услышать известную композицию в исполнении своего кумира:

  • "Какой шедевр!"
  • "Не хватает вокала Димаша".
  • "Спасибо, учитель, за эту красоту".
  • "Спасибо, маэстро! Мы скучаем по вам".
  • "Это очень красиво звучит в исполнении Димаша".
  • "Хотим услышать в исполнении Димаша на "Новой волне"!"
  • "Прекрасная песня. Свет победит тьму, любовь восторжествует..."
  • "Mademoiselle Hyde" – очень красивая композиция, одна из любимых, обожаю ее в исполнении Димаша".
  • "Игорь Яковлевич, ваши песни и Димаш – это космос, это вселенная. Скучаем по вашим песням для Димаша".
  • "Красивая ностальгия и прекрасные воспоминания. Что же это значит? Ждать ли нам тандема на сцене или мечтать, Игорь Яковлевич... Жить с надеждой, считая дни, или реальность скоро наступит. Мы очень скучаем по вам – маэстро и Димаш. В грезах прошлого, слезы от ностальгии вытираю. Не мучайте нас, мы многое теряем..."

Подписчики Игоря Яковлевича поблагодарили его за "Mademoiselle Hyde", назвав песню одной из сильнейших произведений:

  • "Мурашки!"
  • "Музыка говорит без слов".
  • "Мощно. Красиво. Благодать".
  • "Как же красиво, Игорь Яковлевич".
  • "Хочется взлететь, крепко держа за руку".
  • "И слова, и музыка – Космос! Браво, маэстро!"
  • "Ваша музыка дает мне силы! Благодарю вас, Маэстро!"
  • "Сильнейшее произведение "Mademoiselle Hyde". Браво!"
  • "Меня на эти секунды просто выдернуло из реальности. Спасибо за это".
  • "Такая внутренняя глубина и красота! Вы посланы нам Всевышним! Просто космос".
  • "Обожаю "Mademoiselle Hyde", но почему-то именно сейчас стало немножко не по себе... Немного страшно".
  • "Браво, маэстро! Удивительная музыка! Сразу захватила и увела вдаль, настроила на размышления! Исполнено великолепно!"
  • "Неповторимого маэстро и его творения слушать можно неотрывно! Пусть вас бережет Вселенная! Создавайте еще долгие годы!"
  • "Музыка спасает нас и дает сил! Разорвать с ней связь подобно смерти… Какое счастье, что музыка с нами по жизни! Спасибо вам!"
  • "Мне было 10, когда я впервые услышала эту песню в исполнении Лары Фабиан. И до сих пор слушаю ее каждый день. В ней прекрасно все".
  • "Игорь Яковлевич! Как вы это делаете? Ведь, чтобы исполнить, разложить по нотам, инструментам и голосам – эту музыку нужно услышать! За гранью разума..."
  • "Игорь Крутой – настоящий гений и маэстро! Огромное спасибо за ваше творчество, неповторимый стиль и ту магию, которую вы дарите нам со сцены. Ваша музыка – это саундтрек наших лучших воспоминаний".
  • "Невероятные стихи, просто до слез... И такая невероятная, космическая музыка, в ней столько души и печали, проникающая в такие сокровенные уголки души... Игорь Яковлевич, вы – маг и волшебник! И спасибо... С утра, в понедельник, 13-го числа, и такая музыка... Будьте здоровы и счастливы, мира и любви нам всем!"

Отметим, что песня "Mademoiselle Hyde" была написана Игорем Крутым на стихи певицы Лары Фабиан. Она вошла в их масштабный концептуальный альбом "Mademoiselle Zhivago", который был написан и выпущен в 2010 году.

В 2019 году Димаш Кудайберген исполнил эту композицию на открытии фестиваля "Новая волна", благодаря чему она стала всемирно известной.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 18:27
Димаш Кудайберген впервые рассказал, как создавал самую личную песню для сестры

8 июля 2026 года Игорь Крутой сделал неожиданное признание о культовой песне Аллы Пугачёвой "Прости, поверь", написанную Игорем Николаевым. По словам маэстро, композиция "очень точно передает саму суть настоящих чувств". Таким образом композитор поздравил соотечественников с Днем семьи, любви и верности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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