"Не хватает вокала Димаша": Игорь Крутой сыграл песню, которая стала всемирно известной благодаря Кудайбергену
Соответствующим видео 71-летний маэстро поделился в своем Instagram сегодня, 13 июля 2026 года.
Под публикацией Крутой привел строки из знаменитого стихотворения поэта Юрия Левитанского "Белые стихи" (1991 год):
"Зачем послал тебя Господь и в качестве кого?
Ведь ты не кровь моя, не плоть и, более того,
Ты даже не из этих лет – ты из другого дня.
Зачем послал тебя Господь испытывать меня
И сделал так, чтоб я и ты – как выдох и как вдох –
Сошлись у края, у черты, на стыке двух эпох,
На том незримом рубеже, как бы вневременном,
Когда ты здесь, а я уже во времени ином,
И сквозь завалы зим и лет, лежащих впереди,
Уже кричу тебе вослед – постой, не уходи!
Сквозь полусон и полубред – не уходи, постой! –
Еще вослед тебе кричу, но ты меня не слышишь".
Одна из подписчиц спросила у Игоря Яковлевича: "А слова – это личное переживание композитора?" На это он ответил интригующе: "Все вам расскажи…"
На публикацию Крутого отреагировали поклонники Димаша Кудайбергена. Они подчеркнули, что хотели бы вновь услышать известную композицию в исполнении своего кумира:
- "Какой шедевр!"
- "Не хватает вокала Димаша".
- "Спасибо, учитель, за эту красоту".
- "Спасибо, маэстро! Мы скучаем по вам".
- "Это очень красиво звучит в исполнении Димаша".
- "Хотим услышать в исполнении Димаша на "Новой волне"!"
- "Прекрасная песня. Свет победит тьму, любовь восторжествует..."
- "Mademoiselle Hyde" – очень красивая композиция, одна из любимых, обожаю ее в исполнении Димаша".
- "Игорь Яковлевич, ваши песни и Димаш – это космос, это вселенная. Скучаем по вашим песням для Димаша".
- "Красивая ностальгия и прекрасные воспоминания. Что же это значит? Ждать ли нам тандема на сцене или мечтать, Игорь Яковлевич... Жить с надеждой, считая дни, или реальность скоро наступит. Мы очень скучаем по вам – маэстро и Димаш. В грезах прошлого, слезы от ностальгии вытираю. Не мучайте нас, мы многое теряем..."
Подписчики Игоря Яковлевича поблагодарили его за "Mademoiselle Hyde", назвав песню одной из сильнейших произведений:
- "Мурашки!"
- "Музыка говорит без слов".
- "Мощно. Красиво. Благодать".
- "Как же красиво, Игорь Яковлевич".
- "Хочется взлететь, крепко держа за руку".
- "И слова, и музыка – Космос! Браво, маэстро!"
- "Ваша музыка дает мне силы! Благодарю вас, Маэстро!"
- "Сильнейшее произведение "Mademoiselle Hyde". Браво!"
- "Меня на эти секунды просто выдернуло из реальности. Спасибо за это".
- "Такая внутренняя глубина и красота! Вы посланы нам Всевышним! Просто космос".
- "Обожаю "Mademoiselle Hyde", но почему-то именно сейчас стало немножко не по себе... Немного страшно".
- "Браво, маэстро! Удивительная музыка! Сразу захватила и увела вдаль, настроила на размышления! Исполнено великолепно!"
- "Неповторимого маэстро и его творения слушать можно неотрывно! Пусть вас бережет Вселенная! Создавайте еще долгие годы!"
- "Музыка спасает нас и дает сил! Разорвать с ней связь подобно смерти… Какое счастье, что музыка с нами по жизни! Спасибо вам!"
- "Мне было 10, когда я впервые услышала эту песню в исполнении Лары Фабиан. И до сих пор слушаю ее каждый день. В ней прекрасно все".
- "Игорь Яковлевич! Как вы это делаете? Ведь, чтобы исполнить, разложить по нотам, инструментам и голосам – эту музыку нужно услышать! За гранью разума..."
- "Игорь Крутой – настоящий гений и маэстро! Огромное спасибо за ваше творчество, неповторимый стиль и ту магию, которую вы дарите нам со сцены. Ваша музыка – это саундтрек наших лучших воспоминаний".
- "Невероятные стихи, просто до слез... И такая невероятная, космическая музыка, в ней столько души и печали, проникающая в такие сокровенные уголки души... Игорь Яковлевич, вы – маг и волшебник! И спасибо... С утра, в понедельник, 13-го числа, и такая музыка... Будьте здоровы и счастливы, мира и любви нам всем!"
Отметим, что песня "Mademoiselle Hyde" была написана Игорем Крутым на стихи певицы Лары Фабиан. Она вошла в их масштабный концептуальный альбом "Mademoiselle Zhivago", который был написан и выпущен в 2010 году.
В 2019 году Димаш Кудайберген исполнил эту композицию на открытии фестиваля "Новая волна", благодаря чему она стала всемирно известной.
8 июля 2026 года Игорь Крутой сделал неожиданное признание о культовой песне Аллы Пугачёвой "Прости, поверь", написанную Игорем Николаевым. По словам маэстро, композиция "очень точно передает саму суть настоящих чувств". Таким образом композитор поздравил соотечественников с Днем семьи, любви и верности.