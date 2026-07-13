"Не хватает вокала Димаша": Игорь Крутой сыграл песню, которая стала всемирно известной благодаря Кудайбергену

Соответствующим видео 71-летний маэстро поделился в своем Instagram сегодня, 13 июля 2026 года.

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Под публикацией Крутой привел строки из знаменитого стихотворения поэта Юрия Левитанского "Белые стихи" (1991 год):

"Зачем послал тебя Господь и в качестве кого?

Ведь ты не кровь моя, не плоть и, более того,

Ты даже не из этих лет – ты из другого дня.

Зачем послал тебя Господь испытывать меня

И сделал так, чтоб я и ты – как выдох и как вдох –

Сошлись у края, у черты, на стыке двух эпох,

На том незримом рубеже, как бы вневременном,

Когда ты здесь, а я уже во времени ином,

И сквозь завалы зим и лет, лежащих впереди,

Уже кричу тебе вослед – постой, не уходи!

Сквозь полусон и полубред – не уходи, постой! –

Еще вослед тебе кричу, но ты меня не слышишь".