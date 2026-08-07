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Культура и шоу-бизнес

"Кто понял, тот понял": Дима Билан прервал молчание и обратился к фанатам после жесткой критики его концерта

певец Дима Билан, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 18:55 Фото: Instagram/bilanofficial
Известный российский певец и автор песен Дима Билан, на которого после большого концерта в Москве обрушилась волна хейта, прервал молчание, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 7 августа 2026 года, 44-летний заслуженный артист РФ в своем Instagram опубликовал пляжные фото. Под публикацией он оставил ироничную запись и обратился к поклонникам:

"Стою на плоской земле, над головой блик от стеклянного купола, за которым вода. Осветительный прибор работает отлично! Шоу Трумана, середина серии. Скажите, а сегодня распинают за такие мысли?"

Также Билан признался в любви всем своим фанатам: и тем, кто хейтит его, и тем, кто просто любит его.

"Люблю вас, несмотря ни на что! И тех, кто взаимно. Какие невероятные слои мы с вами подняли в обсуждениях, я рад, что мы снова с вами в авангарде новшеств и поиска! Поиска смыслов, возможностей и глубин. Кто понял, тот понял. Скоро большие новости. Обнял вас, светлые души!" – заключил Дима.

Преданные поклонники артиста призвали беречь себя и набраться сил на отдыхе. Многие из них отметили, что ситуация вокруг концерта Билана показала многое и выделила маркером важное:

  • "Берегите себя".
  • "Дима, люблю бесконечно".
  • "Дима, не всем дано понять глубину твоих мыслей".
  • "Подсветил смыслы еще как. Это шоу оказалось настоящим зеркалом. И как же много оно показало".
  • "Дима, тот день – просто какой-то очередной урок от жизни! Для каждого из нас… Я до сих пор перевариваю. Мы тебя любим".
  • "У нас сейчас стало модным "отменять", "распинать", слишком стали все злые и завистливые, но хочется верить в лучшее. Мы всегда вас любили не за что-то, а вопреки. И самое главное – мы всегда с вами и всегда поддерживаем".
  • "Дима, обожаю. Обнимаю. Отдыхайте, набирайтесь сил, чтобы снова нести свет и радость нам всем, чем вы всю жизнь и занимаетесь. Если кто не понимает и не видит вашу любовь – может и здорово, что отсеются. Ситуация выделила маркером важное".

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 18:55
Дима Билан заинтриговал поклонников заявлением о личной жизни

31 июля 2026 года в Москве состоялся масштабный концерт Димы Билана, который обернулся волной жесткого хейта и скандалом в социальных сетях из-за гигантской шестиметровой сцены. Зрители, купившие самые дорогие билеты ради близости к певцу, пожаловались, что весь концерт видели только макушку Билана и были вынуждены смотреть на экраны. Также остались недовольными многие посетители танцпола, которые пожаловались на оглушающий и некачественный звук.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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