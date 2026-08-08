#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Культура и шоу-бизнес

Кейт Бланшетт не сможет сняться в американской версии "Игры в кальмара"

Сцена, фильм, актер, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 07:18 Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"
Американская стриминговая платформа Netflix отказалась от проекта Дэвида Финчера, который должен был стать англоязычным спин-оффом "Игры в кальмара", сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, в конце 2024 года СМИ писали, что Финчер займется спин-оффом популярного сериала. Сначала проект задумывался как полнометражный фильм, но позже его хотели сделать сериалом с рабочим названием "Heckler".

По сюжету действие должно было происходить в Северной Америке, а сами съемки планировали провести в Великобритании. Интерес к проекту также подогрело появление в финале "Игры в кальмара" американской актрисы Кейт Бланшетт.

Многие решили, что ее появление считается намеком на продолжение игр в США, но разработчики проекта это быстро опровергли. Сам режиссер Финчер переключился на другие проекты для Netflix, в частности, на фильм "Приключения Клиффа Бута".

Этот проект – продолжение "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

Ранее мы писали о том, что байопик о Майкле Джексоне увеличил прибыль Sony Music.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Сериал, главные герои, актеры
04:20, 29 июня 2025
Дэвид Финчер снимет американскую версию "Игры в кальмара"
игра в кальмара, сериал
11:00, 15 сентября 2024
Индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за "Игры в кальмара"
Новый сюжетный поворот: вышел официальный трейлер сериала &quot;Игра в кальмара&quot;
13:51, 27 ноября 2024
Новый сюжетный поворот: вышел официальный трейлер сериала "Игра в кальмара"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Сегодня
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Сегодня
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Сегодня
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Сегодня
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: