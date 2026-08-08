Кейт Бланшетт не сможет сняться в американской версии "Игры в кальмара"

Американская стриминговая платформа Netflix отказалась от проекта Дэвида Финчера, который должен был стать англоязычным спин-оффом "Игры в кальмара", сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, в конце 2024 года СМИ писали, что Финчер займется спин-оффом популярного сериала. Сначала проект задумывался как полнометражный фильм, но позже его хотели сделать сериалом с рабочим названием "Heckler".

По сюжету действие должно было происходить в Северной Америке, а сами съемки планировали провести в Великобритании. Интерес к проекту также подогрело появление в финале "Игры в кальмара" американской актрисы Кейт Бланшетт.

Многие решили, что ее появление считается намеком на продолжение игр в США, но разработчики проекта это быстро опровергли. Сам режиссер Финчер переключился на другие проекты для Netflix, в частности, на фильм "Приключения Клиффа Бута".

Этот проект – продолжение "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

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