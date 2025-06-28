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Культура и шоу-бизнес

Дэвид Финчер снимет американскую версию "Игры в кальмара"

Сериал, главные герои, актеры, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 04:20 Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"
По информации What’s on Netflix, съемки американской версии южнокорейского сериала "Игра в кальмара" стартуют в декабре в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Проект находится в разработке уже несколько лет, однако Netflix пока воздерживается от официальных заявлений и даже не подтвердил сам факт его существования.

Предполагается, что шоу станет продолжением или развитием оригинальной истории, а не прямым ремейком. Сценарий пишет Деннис Келли, известный по работе над сериалом "Утопия".

Летом стало известно о возможном изменении названия, чтобы исключить упоминание "Игры в кальмара". Но большинство источников утверждают, что сейчас проект пока носит название "Игра в кальмара: Америка". Сюжет разворачивается в том же мире, что и оригинал.

Режиссером выступит оскароносный Дэвид Финчер, который сотрудничает с Netflix в рамках многолетнего контракта. Продюсерами проекта станут Зеус Замани ("Последний экзорцист") и Ретт Джиллз ("Американское преступление").

Ранее выяснилось, что "Лило и Стич-2" анонсировал Disney.

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Аксинья Титова
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