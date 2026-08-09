У 50-летнего актера фильма "Бизнес по-казахски" родился ребенок

8 августа казахстанский актер и юморист Кажет Смагулов рассказал о пополнении в семье, сообщает Zakon.kz.

Судя по публикации в соцсетях, актер находится рядом с супругой. В мае этого года он шокировал подписчиков разницей в возрасте с новой избранницей. Тогда актер фильмов "Бизнес по-казахски" и "Базар жок, Мексика" не стал скрывать, что его новая избранница младше его на 25 лет.

"Как же прекрасно стать отцом в 50 лет, моя семья стала полной", – подписал артист совместное фото.

Пол и имя малыша актер пока не стал раскрывать, а изображения членов семьи на фото закрыл эмодзи. Это и стало началом безудержного хейта в комментариях. Хотя Кажет Смагулов предусмотрительно обратился к подписчикам с просьбой не оставлять негативных комментариев.

"Почему это вообще появилось в моей ленте?" – так звучит самый безобидный из них.

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