#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
Культура и шоу-бизнес

У 50-летнего актера фильма "Бизнес по-казахски" родился ребенок

У актера фильма Бизнес по-казахски родился ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 07:10 Фото: Instagram/kajet_smagul
8 августа казахстанский актер и юморист Кажет Смагулов рассказал о пополнении в семье, сообщает Zakon.kz.

Судя по публикации в соцсетях, актер находится рядом с супругой. В мае этого года он шокировал подписчиков разницей в возрасте с новой избранницей. Тогда актер фильмов "Бизнес по-казахски" и "Базар жок, Мексика" не стал скрывать, что его новая избранница младше его на 25 лет.

"Как же прекрасно стать отцом в 50 лет, моя семья стала полной", – подписал артист совместное фото.

Пол и имя малыша актер пока не стал раскрывать, а изображения членов семьи на фото закрыл эмодзи. Это и стало началом безудержного хейта в комментариях. Хотя Кажет Смагулов предусмотрительно обратился к подписчикам с просьбой не оставлять негативных комментариев.

"Почему это вообще появилось в моей ленте?" – так звучит самый безобидный из них.

На днях мама двоих маленьких детей и недавно вернувшаяся из четырехмесячного декретного отпуска ведущая американских новостей на несколько секунд задремала во время прямого эфира. Несмотря на первоначальное смущение, она получила огромную поддержку от других работающих мам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Годовщина свадьбы Раушан Кудайберген
08:11, Сегодня
Мама Димаша Кудайбергена обратилась к дочери и зятю по случаю семейного праздника
Кажет Смагул женился
08:48, 23 мая 2026
Актер фильма "Бизнес по-казахски" шокировал подписчиков разницей в возрасте с новой избранницей
Конор Макгрегор и его сын
07:51, 01 декабря 2023
У Конора Макгрегора родился четвертый ребенок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Процент брака зашкаливал&quot;: Жуковский о матче &quot;Кызылжара&quot; с &quot;Алтаем&quot;
13:03, Сегодня
"Процент брака зашкаливал": Жуковский о матче "Кызылжара" с "Алтаем"
Казахстанцы стали призерами Кубка Азии
12:44, Сегодня
Казахстанские триатлеты стали призёрами Кубка Азии
Тренер &quot;Каспия&quot; Шойтымов оценил игру подопечных в матче с &quot;Улытау&quot; в КПЛ
12:04, Сегодня
Тренер "Каспия" Шойтымов оценил игру подопечных в матче с "Улытау" в КПЛ
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей &quot;Улытау&quot; с &quot;Каспием&quot; в КПЛ
11:41, Сегодня
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей "Улытау" с "Каспием" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: