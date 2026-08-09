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Культура и шоу-бизнес

Мама Димаша Кудайбергена обратилась к дочери и зятю по случаю семейного праздника

Годовщина свадьбы Раушан Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 08:11 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
8 августа заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева поздравила свою младшую дочь Раушан Кудайберген и ее супруга, актера и певца Ермахана Аймахана с первой годовщиной свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Поздравление мама Димаша Кудайбергена опубликовала в социальных сетях, поделившись фотографией молодой пары.

"Поздравляю с днем, когда вы создали семью, мои дети! Купайтесь в счастье и доживите до золотой свадьбы!" – написала Светлана Айтбаева.

Раушан Кудайберген и Ермахан Аймахан поженились в августе 2025 года. Свадебное торжество прошло 8 августа в Шымкенте. Для Раушан эта дата считается символом бесконечности, о чем она часто упоминает в своих публикациях.

В день первой годовщины свадьбы Раушан и Ермахан разместили видео свадебного торжества. Фан-клубы Димаша по всему миру один за другим оставили развернутые комментарии с добрыми пожеланиями паре.

Также 8 августа актер фильмов "Бизнес по-казахски" и "Базар жок, Мексика" рассказал о пополнении в семье.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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