Мама Димаша Кудайбергена обратилась к дочери и зятю по случаю семейного праздника

8 августа заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева поздравила свою младшую дочь Раушан Кудайберген и ее супруга, актера и певца Ермахана Аймахана с первой годовщиной свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Поздравление мама Димаша Кудайбергена опубликовала в социальных сетях, поделившись фотографией молодой пары.

"Поздравляю с днем, когда вы создали семью, мои дети! Купайтесь в счастье и доживите до золотой свадьбы!" – написала Светлана Айтбаева.

Раушан Кудайберген и Ермахан Аймахан поженились в августе 2025 года. Свадебное торжество прошло 8 августа в Шымкенте. Для Раушан эта дата считается символом бесконечности, о чем она часто упоминает в своих публикациях.

В день первой годовщины свадьбы Раушан и Ермахан разместили видео свадебного торжества. Фан-клубы Димаша по всему миру один за другим оставили развернутые комментарии с добрыми пожеланиями паре.

Также 8 августа актер фильмов "Бизнес по-казахски" и "Базар жок, Мексика" рассказал о пополнении в семье.