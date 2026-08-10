"Генетика творит чудеса": Алсу показала маму, которой исполнилось 72 года

4 августа 2026 года в семье знаменитой российской певицы Алсу Абрамовой (более известна как Алсу) отметили важный праздник – день рождения матери Разии Сафиной. Ей исполнилось 72 года, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 43-летняя заслуженная артистка РФ поделилась в своем Instagram фотографией с родительницей.

"Мамочка, с днем рождения!" – трогательно написала Алсу.

К поздравлениям присоединились звезды российской эстрады и телевидения:

Композитор Игорь Крутой: "Дорогую Розочку с днем рождения!"

Композитор Игорь Николаев: "С днем рождения мамулю!"

Певец Николай Басков: "С днем рождения красавицу-мамочку" .

. Телеведущая Елена Малышева: "С днем рождения прекрасную Розу!"

Певица Зара: "С днем рождения прекрасную маму! Здоровья крепкого, спокойствия душевного и много радости!"

А поздравления от подписчиков Алсу поступают до сих пор. Некоторые из них отметили в очередной раз, что красоту и молодость певица унаследовала от матери:

"С днем рождения, Разия Исхаковна".

"Красавицы! Мамочке крепкого здоровья".

"С днем рождения красивую и мудрую Розу".

"Я всегда говорю, что генетика творит чудеса".

"Мама очень красивая! С днем рождения! Здоровья крепкого!"

"Алсу вообще не стареет, что ли, все такая же молодая и красивая".

"Поздравляю мамочку-красавицу! Счастья, здоровья и всех благ!"

"Мамочку с днем рождения и спасибо ей за прекрасною доченьку".

"Две красавицы! Именинницу-маму с днем рождения и спасибо за Алсу".

"С днем рождения маму! Крепкого здоровья, всех благ! P. S. Вы очень похожи".

"Ничего себе мама! Красотка! Пусть живет поживает и добра наживает до глубокой старости!"

"Какие красивые девочки! Алсу, поздравляю вашу маму с днем рождения. Здоровья, счастья и долгих лет".

"Мама? Вот это красавица! Теперь понятно: красота и молодость у тебя, Алсу, от мамочки. Как сестрички смотритесь".

"С днем рождения Разию Исхаковну! Крепкого, богатырского здоровья и хорошего настроения каждый день! Спасибо за такую чудесную дочь!"

"С днем рождения, Разия Исхаковна! Желаю вам прекрасного настроения каждый день, удивительных и добрых сюрпризов каждую неделю, счастливых и веселых путешествий каждый месяц, хороших и грандиозных планов на весь год, крепкого здоровья всегда!"

Также Алсу опубликовала серию снимков, сделанных в деревне, где прошло ее детство.

"Несколько дней я провела в месте своей силы – в Башкортостане, в деревне Уяндык, со своими родными и близкими. Здесь прошло мое детство, здесь родился мой папа, отсюда мои корни. С каждым годом все сильнее понимаю, как меня тянет сюда. Здесь я по-настоящему отдыхаю душой, наполняюсь энергией, светом, любовью к жизни и благодарностью", – поделилась певица.

Отметим, что на втором фото Алсу показала редкий кадр с родителями: отцом-предпринимателем Ралифом Сафиным и мамой Разией Сафиной.

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23 июля 2026 года Алсу представила новую песню и в ответ получила бурную реакцию от фанатов.