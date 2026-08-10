"Генетика творит чудеса": Алсу показала маму, которой исполнилось 72 года
В связи с этим 43-летняя заслуженная артистка РФ поделилась в своем Instagram фотографией с родительницей.
"Мамочка, с днем рождения!" – трогательно написала Алсу.
К поздравлениям присоединились звезды российской эстрады и телевидения:
- Композитор Игорь Крутой: "Дорогую Розочку с днем рождения!"
- Композитор Игорь Николаев: "С днем рождения мамулю!"
- Певец Николай Басков: "С днем рождения красавицу-мамочку".
- Телеведущая Елена Малышева: "С днем рождения прекрасную Розу!"
- Певица Зара: "С днем рождения прекрасную маму! Здоровья крепкого, спокойствия душевного и много радости!"
А поздравления от подписчиков Алсу поступают до сих пор. Некоторые из них отметили в очередной раз, что красоту и молодость певица унаследовала от матери:
- "С днем рождения, Разия Исхаковна".
- "Красавицы! Мамочке крепкого здоровья".
- "С днем рождения красивую и мудрую Розу".
- "Я всегда говорю, что генетика творит чудеса".
- "Мама очень красивая! С днем рождения! Здоровья крепкого!"
- "Алсу вообще не стареет, что ли, все такая же молодая и красивая".
- "Поздравляю мамочку-красавицу! Счастья, здоровья и всех благ!"
- "Мамочку с днем рождения и спасибо ей за прекрасною доченьку".
- "Две красавицы! Именинницу-маму с днем рождения и спасибо за Алсу".
- "С днем рождения маму! Крепкого здоровья, всех благ! P. S. Вы очень похожи".
- "Ничего себе мама! Красотка! Пусть живет поживает и добра наживает до глубокой старости!"
- "Какие красивые девочки! Алсу, поздравляю вашу маму с днем рождения. Здоровья, счастья и долгих лет".
- "Мама? Вот это красавица! Теперь понятно: красота и молодость у тебя, Алсу, от мамочки. Как сестрички смотритесь".
- "С днем рождения Разию Исхаковну! Крепкого, богатырского здоровья и хорошего настроения каждый день! Спасибо за такую чудесную дочь!"
- "С днем рождения, Разия Исхаковна! Желаю вам прекрасного настроения каждый день, удивительных и добрых сюрпризов каждую неделю, счастливых и веселых путешествий каждый месяц, хороших и грандиозных планов на весь год, крепкого здоровья всегда!"
Также Алсу опубликовала серию снимков, сделанных в деревне, где прошло ее детство.
"Несколько дней я провела в месте своей силы – в Башкортостане, в деревне Уяндык, со своими родными и близкими. Здесь прошло мое детство, здесь родился мой папа, отсюда мои корни. С каждым годом все сильнее понимаю, как меня тянет сюда. Здесь я по-настоящему отдыхаю душой, наполняюсь энергией, светом, любовью к жизни и благодарностью", – поделилась певица.
Отметим, что на втором фото Алсу показала редкий кадр с родителями: отцом-предпринимателем Ралифом Сафиным и мамой Разией Сафиной.
23 июля 2026 года Алсу представила новую песню и в ответ получила бурную реакцию от фанатов.