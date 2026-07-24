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Культура и шоу-бизнес

"Настоящие чувства обязательно приходят": Алсу вызвала бурную реакцию поклонников

певица Алсу, певец Александр Малиновский, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 16:37 Фото: Instagram/alsou_a и __malinovskiy__
Заслуженная артистка России Алсу представила новую песню и в ответ получила бурную реакцию от фанатов, сообщает Zakon.kz.

О выходе композиции под названием "Мотылек" 43-летняя певица объявила в своем Instagram накануне, 23 июля 2026 года.

"Пусть эта песня напомнит каждому – настоящие чувства обязательно приходят к тем, кто продолжает в них верить. Слушайте "Мотылек" на всех музыкальных площадках. Буду счастлива узнать, откликнулась ли она вам. Автор слов и музыки – Александр Малиновский", – заявила Алсу.

А сегодня она представила мини-клип, который сняла с автором песни. В нем артистка исполнила припев:

"Она так верит в любовь,

Она так верит в счастье,

Не важно, что говорят,

Она готова дождаться.

Она так верит в любовь,

И даже если не завтра,

Но точно произойдет,

Просто нужно дождаться".

"Мне очень хочется, чтобы песня "Мотылек" нашла отклик в ваших сердцах. Если хотя бы один человек, услышав ее, снова поверит в любовь, значит, она появилась не зря. Спасибо тебе, Саша, что так почувствовал, прочувствовал и написал для меня эту песню", – отметила Алсу.

К слову, певица получила мгновенную реакцию от подписчиков, друзей и коллег по цеху. Все остались в восторге и от песни, и от мини-клипа:

  • "Просто нужно дождаться…"
  • "Алсу, дорогая, с премьерой!"
  • "Как же это красиво! Что за тандем".
  • "Классная песня! Браво, Саша! Браво, Алсу!"
  • "Саша! Алсу! Дорогие! Поздравляю с премьерой!"
  • "Шикарный трек... Любимый Автор... Любимая Алсу".
  • "Невероятная музыка, слова и смысл песни. Алсу – красотка".
  • "Поздравляю! Ждем клип, можно даже простой, но живой, как этот рилс".
  • "Какая ты красивая! С премьерой, Алсу! Очень красивая песня! Поздравляю!"
  • "Мы хотим онлайн-курс: "Быть счастливой и наполненной". Алсу, ты прекрасна, и песня".
  • "Чудесный легкий трек, слова такие проникновенные, с первых секунд в голове, как мантра".
  • "Очень ждала ее, с названием поняла, что песня "моя", так и случилось, в самое сердце. Как под меня писали".
  • "Класс. Как это близко. В моем понимании мотылек – символ мимолетности, свечения, хрупкости, красоты. Лети… Облетай планету Земля и не угасай!"
  • "Красивая певица. Вы прекрасны. Обожаю вас. Будьте всегда успешной, счастливой, элегантной, шикарной женщиной. Благодарю вас за видео и за красивую песню".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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