"Настоящие чувства обязательно приходят": Алсу вызвала бурную реакцию поклонников

Заслуженная артистка России Алсу представила новую песню и в ответ получила бурную реакцию от фанатов, сообщает Zakon.kz.

О выходе композиции под названием "Мотылек" 43-летняя певица объявила в своем Instagram накануне, 23 июля 2026 года.

"Пусть эта песня напомнит каждому – настоящие чувства обязательно приходят к тем, кто продолжает в них верить. Слушайте "Мотылек" на всех музыкальных площадках. Буду счастлива узнать, откликнулась ли она вам. Автор слов и музыки – Александр Малиновский", – заявила Алсу.

А сегодня она представила мини-клип, который сняла с автором песни. В нем артистка исполнила припев:

"Она так верит в любовь,

Она так верит в счастье,

Не важно, что говорят,

Она готова дождаться.

Она так верит в любовь,

И даже если не завтра,

Но точно произойдет,

Просто нужно дождаться".

"Мне очень хочется, чтобы песня "Мотылек" нашла отклик в ваших сердцах. Если хотя бы один человек, услышав ее, снова поверит в любовь, значит, она появилась не зря. Спасибо тебе, Саша, что так почувствовал, прочувствовал и написал для меня эту песню", – отметила Алсу.

К слову, певица получила мгновенную реакцию от подписчиков, друзей и коллег по цеху. Все остались в восторге и от песни, и от мини-клипа:

"Просто нужно дождаться…"

"Алсу, дорогая, с премьерой!"

"Как же это красиво! Что за тандем".

"Классная песня! Браво, Саша! Браво, Алсу!"

"Саша! Алсу! Дорогие! Поздравляю с премьерой!"

"Шикарный трек... Любимый Автор... Любимая Алсу".

"Невероятная музыка, слова и смысл песни. Алсу – красотка".

"Поздравляю! Ждем клип, можно даже простой, но живой, как этот рилс".

"Какая ты красивая! С премьерой, Алсу! Очень красивая песня! Поздравляю!"

"Мы хотим онлайн-курс: "Быть счастливой и наполненной". Алсу, ты прекрасна, и песня".

"Чудесный легкий трек, слова такие проникновенные, с первых секунд в голове, как мантра".

"Очень ждала ее, с названием поняла, что песня "моя", так и случилось, в самое сердце. Как под меня писали".

"Класс. Как это близко. В моем понимании мотылек – символ мимолетности, свечения, хрупкости, красоты. Лети… Облетай планету Земля и не угасай!"

"Красивая певица. Вы прекрасны. Обожаю вас. Будьте всегда успешной, счастливой, элегантной, шикарной женщиной. Благодарю вас за видео и за красивую песню".

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21 мая 2026 года группа Ay Yola и Алсу получили совместную награду в номинации "Музыка большой страны". Со слов музыкантов башкирского трио, для них это действительно исторический момент. Они считают себя первооткрывателями, поскольку канал, который на протяжении 20 лет транслировал только русскоязычную музыку, впервые начал показывать клипы артистов, исполняющих песни на родных языках.