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Культура и шоу-бизнес

"Желаю любви!": Игорь Крутой трогательно обратился к Алсу в особенный день

композитор Игорь Крутой, певица Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 17:36 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой посвятил певице Алсу Абрамовой трогательный пост в своем Instagram. Публикация восхитила подписчиков 71-летнего маэстро и вызвала волну положительных комментариев, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужило 43-летие заслуженной артистки РФ. Так, 27 июня 2026 года Крутой поделился архивными кадрами со съемок клипа на песню "Мама не знает", которую он написал для Алсу.

"Июнь богат на дни рождения друзей-коллег, и завершает июньскую плеяду именинников прекрасная Алсу… Каждая из 6 песен, написанных мной для Алсу, остались в душах и памяти ее фанатов, да и для меня щемящей радостью совместного музицирования… Желаю талантливой имениннице счастья своих 3 детей, аншлагов, красивых песен и… любви! С днем рождения, дорогая Алсу!" – трогательно поздравил Игорь Яковлевич исполнительницу хита "Зимний сон".

Реакции от именинницы долго ждать не пришлось.

"Дорогой Игорь Яковлевич, спасибо большое! Люблю, ценю и безмерно уважаю", – ответила Алсу композитору.

К поздравлениям присоединились многочисленные коллеги, друзья, а также поклонники Крутого и именинницы:

  • "Красавица Алсу и неповторимый Крутой".
  • "Алсу невероятно красивая, талантливая, добрая и с большим сердцем. Очень люблю ваше совместное творчество".
  • "Талантливую Алсу с днем рождения, а Игоря Яковлевича с очередным успехом! И конечно же, море цветов и аплодисментов!"
  • "Игорь Яковлевич – великий труженик, дарящий людям радость. Его музыка доходит до каждого и еще – он умеет находить таланты".
  • "Очень приятно видеть вас вместе, дорогие наши Игорь и Алсу, счастливых, красивых! Алсу, с днем рождения! Расцвела! Творческих успехов и любви!"
  • "С днем рождения прекрасную именинницу и пусть с легкостью сбудутся все мечты! А вашему творческому и дружескому союзу, Игорь Яковлевич, долголетнего плодотворного процветания".
  • "Игорь Яковлевич – самый замечательный композитор! Ваш ролик пересмотрела, ой, это вообще прекрасно! Игорь, вы самый из крутой музыкант! Дай бог вам здоровья, не болейте никогда, вы дарите людям радость, я вас очень люблю и ваши песни! Алсу, с днем рождения!"

В свою очередь Алсу посвятила личному празднику две публикации.

"В этот день больше всего я чувствую благодарность за эту жизнь, за все, что было, и за все, что еще впереди. Мне кажется, я нахожусь в очень красивом этапе своей жизни – более осознанном, спокойном и настоящем, и сегодня я счастлива. Спасибо Всевышнему за все, что он мне даровал. За людей, которые рядом, за возможность любить, чувствовать, мечтать и идти вперед! Больше всего я прошу лишь об одном: пусть мои родители будут здоровы и живут долгие годы. Пусть мои родные и близкие всегда будут рядом. И спасибо каждому, кто является частью моей жизни! Благодаря вам сегодняшний день наполнен еще большим теплом", – поделилась эмоциями Алсу в день своего рождения.

А сегодня подруга певицы Жанна Левина показала фрагмент с торжественного мероприятия. Для праздника, судя по видео, Алсу выбрала нежно-розовое обтягивающее платье, в котором вместе с тортом чуть не упала. На кадрах видно, как именинница опускается со сцены к трехъярусному десерту, прислоняется к столику и теряет равновесие. Рядом стоящие помогли Алсу и удержали торт.

"На днях на дне рождения Алсу чуть не потеряли заслуженную и торт!" – написала под публикацией супруга Гарика Мартиросяна 29 июня.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 17:36
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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