Кинотеатров много, конкуренции мало: АЗРК раскрыло ситуацию на рынке Казахстана
Такие выводы содержатся в анализе Агентства по защите и развитию конкуренции. Специалисты изучили деятельность более 60 участников рынка за период с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года.
Анализ показал высокую концентрацию рынка. Лидирующее положение занимает сеть Kinopark-Kinoplexx Theatres, вторым крупнейшим участником является Chaplin Cinemas.
При этом в некоторых регионах услуги кинопроката оказывают всего один-два участника, что ограничивает выбор для зрителей и возможности для развития конкуренции.
Главной проблемой отрасли антимонопольщики называют отсутствие единых и понятных правил игры между дистрибьюторами и кинотеатрами. Размытые условия передачи прав на показы напрямую ограничивают выбор репертуара для зрителей и ущемляют интересы небольших киноплощадок.
Для наведения порядка и создания равных условий агентство предлагает утвердить четкий регламент работы.
"Для формирования прозрачных и недискриминационных условий работы на рынке АЗРК предложило разработать Правила осуществления кинопрокатной деятельности, утвердить Типовой договор между дистрибьюторами и кинотеатрами, а также усовершенствовать механизмы мониторинга рынка", – говорится в сообщении АЗРК от 10 августа 2026 года.
По данным агентства, реализация предложенных мер позволит обеспечить равный доступ участников рынка к фильмовому контенту, повысить прозрачность взаимодействия между кинотеатрами и дистрибьюторами и создать условия для дальнейшего развития добросовестной конкуренции в сфере кинопроката.
В 2024 году мы писали, что казахстанские кинотеатры стали меньше зарабатывать.