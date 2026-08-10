Кинотеатров много, конкуренции мало: АЗРК раскрыло ситуацию на рынке Казахстана

Рынок кинопроката в Казахстане за два года достиг 76,2 млрд тенге. При этом в ряде регионов конкуренция остается ограниченной, а кинотеатры сталкиваются с проблемами при получении прав на показ фильмов, передает Zakon.kz.

Такие выводы содержатся в анализе Агентства по защите и развитию конкуренции. Специалисты изучили деятельность более 60 участников рынка за период с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года.

Анализ показал высокую концентрацию рынка. Лидирующее положение занимает сеть Kinopark-Kinoplexx Theatres, вторым крупнейшим участником является Chaplin Cinemas.

При этом в некоторых регионах услуги кинопроката оказывают всего один-два участника, что ограничивает выбор для зрителей и возможности для развития конкуренции.

Главной проблемой отрасли антимонопольщики называют отсутствие единых и понятных правил игры между дистрибьюторами и кинотеатрами. Размытые условия передачи прав на показы напрямую ограничивают выбор репертуара для зрителей и ущемляют интересы небольших киноплощадок.

Для наведения порядка и создания равных условий агентство предлагает утвердить четкий регламент работы.

"Для формирования прозрачных и недискриминационных условий работы на рынке АЗРК предложило разработать Правила осуществления кинопрокатной деятельности, утвердить Типовой договор между дистрибьюторами и кинотеатрами, а также усовершенствовать механизмы мониторинга рынка", – говорится в сообщении АЗРК от 10 августа 2026 года.

По данным агентства, реализация предложенных мер позволит обеспечить равный доступ участников рынка к фильмовому контенту, повысить прозрачность взаимодействия между кинотеатрами и дистрибьюторами и создать условия для дальнейшего развития добросовестной конкуренции в сфере кинопроката.



В 2024 году мы писали, что казахстанские кинотеатры стали меньше зарабатывать.