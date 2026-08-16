Мультфильм "Зверополис" получит продолжение
Судя по соцсетям компании, в рамках мероприятия зрителям впервые показали официальный логотип будущей картины.
The bunny and the snake are back🐰🐍… and they’ve got some feathery fliers coming in Zootopia 3! #D23 pic.twitter.com/fA219IKvUo— Disney Animation (@DisneyAnimation) August 15, 2026
"Крольчиха и змей вернутся!" – заявила на презентации актриса Джиннифер Гудвин, которая озвучивает главного героя мультфильма – крольчиху Джуди Хоппс.
При этом компания пока сохраняет интригу. К примеру, дата выхода, режиссер и актерский состав держатся в секрете. Единственная зацепка для фанатов – в оформлении названия заметны силуэты птиц.
"Сюжет новой части будет посвящен птицам", – предположили они.
🚨 Just announced at #D23 🚨— Disney Animation (@DisneyAnimation) August 15, 2026
The world of Zootopia is about to go to the birds…
Zootopia 3 is officially in the works! pic.twitter.com/MLnlXM1RHk
Первый "Зверополис" вышел в 2016 году. В мультфильме рассказывается о крольчихе Джуди Хоппс, которая начала работать в полиции, и лисе-мошеннике Нике Уайлде. Героям пришлось объединиться, чтобы расследовать дело. Спустя девять лет, в 2025 году, вышла вторая часть, в которой Ник стал полицейским и напарником Джуди. Вместе они расследуют дело о пропаже рептилий и знакомятся со змеей Гэри.
Ранее стало известно, что с 24 сентября 2026 года начнет выходить 13-й сезон "Американской истории ужасов".