Мультфильм "Зверополис" получит продолжение

На фанатском мероприятии Disney D23, которое проходило с 14 по 16 августа, студия Disney объявила о запуске в производство третьей части популярного анимационного фильма "Зверополис", сообщает Zakon.kz.

Судя по соцсетям компании, в рамках мероприятия зрителям впервые показали официальный логотип будущей картины.

The bunny and the snake are back🐰🐍… and they’ve got some feathery fliers coming in Zootopia 3! #D23 pic.twitter.com/fA219IKvUo — Disney Animation (@DisneyAnimation) August 15, 2026

"Крольчиха и змей вернутся!" – заявила на презентации актриса Джиннифер Гудвин, которая озвучивает главного героя мультфильма – крольчиху Джуди Хоппс.

При этом компания пока сохраняет интригу. К примеру, дата выхода, режиссер и актерский состав держатся в секрете. Единственная зацепка для фанатов – в оформлении названия заметны силуэты птиц.

"Сюжет новой части будет посвящен птицам", – предположили они.

🚨 Just announced at #D23 🚨

The world of Zootopia is about to go to the birds…



Zootopia 3 is officially in the works! pic.twitter.com/MLnlXM1RHk — Disney Animation (@DisneyAnimation) August 15, 2026

Первый "Зверополис" вышел в 2016 году. В мультфильме рассказывается о крольчихе Джуди Хоппс, которая начала работать в полиции, и лисе-мошеннике Нике Уайлде. Героям пришлось объединиться, чтобы расследовать дело. Спустя девять лет, в 2025 году, вышла вторая часть, в которой Ник стал полицейским и напарником Джуди. Вместе они расследуют дело о пропаже рептилий и знакомятся со змеей Гэри.

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