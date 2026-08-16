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Культура и шоу-бизнес

Мультфильм "Зверополис" получит продолжение

Зверополис-3, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 03:11 Фото: Instagram/disneyzootopia_official
На фанатском мероприятии Disney D23, которое проходило с 14 по 16 августа, студия Disney объявила о запуске в производство третьей части популярного анимационного фильма "Зверополис", сообщает Zakon.kz.

Судя по соцсетям компании, в рамках мероприятия зрителям впервые показали официальный логотип будущей картины.

"Крольчиха и змей вернутся!" – заявила на презентации актриса Джиннифер Гудвин, которая озвучивает главного героя мультфильма – крольчиху Джуди Хоппс.

При этом компания пока сохраняет интригу. К примеру, дата выхода, режиссер и актерский состав держатся в секрете. Единственная зацепка для фанатов – в оформлении названия заметны силуэты птиц.

"Сюжет новой части будет посвящен птицам", – предположили они.

Первый "Зверополис" вышел в 2016 году. В мультфильме рассказывается о крольчихе Джуди Хоппс, которая начала работать в полиции, и лисе-мошеннике Нике Уайлде. Героям пришлось объединиться, чтобы расследовать дело. Спустя девять лет, в 2025 году, вышла вторая часть, в которой Ник стал полицейским и напарником Джуди. Вместе они расследуют дело о пропаже рептилий и знакомятся со змеей Гэри.

Ранее стало известно, что с 24 сентября 2026 года начнет выходить 13-й сезон "Американской истории ужасов".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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