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Спорт

Рыбакина сразится против россиянки Шнайдер 19 августа

Рыбакина - Шнайдер, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 03:43 Фото: j48tennis
19 августа Елена Рыбакина и Диана Шнайдер сразятся за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати, сообщает Zakon.kz.

Соперница казахстанской теннисистки занимает 14-ю строчку рейтинга WTA. Единственная их очная встреча в этом сезоне состоялась в апреле в Штутгарте. Тогда 27-летняя Рыбакина уверенно победила россиянку со счетом 2:0.

WTA 1000 в Цинциннати,, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 03:43

Фото: j48tennis

По мнению теннисных экспертов, 22-летняя Диана Шнайдер подходит к предстоящей встрече в очень убедительной форме.

"Интрига матча в том, насколько Шнайдер сможет навязать Рыбакиной игру на задней линии, заставить ее играть "лишний" мяч и провоцировать анфорсы", – отметили они.

Старт игры запланирован в 19:00 по времени Казахстана.

Елена Рыбакина пробилась в четвертый раунд женского "Мастерса" в американском Цинциннати, обыграв в нелегком матче польскую теннисистку Магдалену Френх.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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