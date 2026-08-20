"Легенда с легендой": звезда фильма "Рэкетир" поделился фотографией с Джеки Чаном

Звезда культовой казахстанской криминальной драмы "Рэкетир" Саят Исембаев опубликовал в Instagram фотографию со всемирно известным актером, режиссером, каскадером Джеки Чаном. Подписчики восхитились снимком, сообщает Zakon.kz.

50-летний казахстанский актер уточнил, что фотография с легендой сделана 11 августа 2026 года.

"Мистер Джеки Чан. Мировая легенда. В детстве ходили на его фильмы, смотрели на него с восхищением, удовольствием. Вы – крутой", – написал под публикацией Саят Исембаев.

Фолловеры звезды "Рэкетира" осыпали двух актеров комплиментами и восхищением:

"Две звезды".

"Две легенды".

"Круто! Огонь!"

"Реально круто".

"Я завидую вам".

"Легенда с легендой".

"Дай Бог вам здоровья".

"Кто из них Джеки Чан?"

"Я хочу стоять с ними третьим".

"Два нормальных серьезных актера".

"Я теперь знаю состав нового фильма "Рэкетир 4".

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9 июля 2026 года Джеки Чан прилетел в Алматы, где состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum ("Доспехи бога: Ультиматум").