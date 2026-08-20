"Легенда с легендой": звезда фильма "Рэкетир" поделился фотографией с Джеки Чаном
Фото: Instagram/issembayevsayat
Звезда культовой казахстанской криминальной драмы "Рэкетир" Саят Исембаев опубликовал в Instagram фотографию со всемирно известным актером, режиссером, каскадером Джеки Чаном. Подписчики восхитились снимком, сообщает Zakon.kz.
50-летний казахстанский актер уточнил, что фотография с легендой сделана 11 августа 2026 года.
"Мистер Джеки Чан. Мировая легенда. В детстве ходили на его фильмы, смотрели на него с восхищением, удовольствием. Вы – крутой", – написал под публикацией Саят Исембаев.
Фолловеры звезды "Рэкетира" осыпали двух актеров комплиментами и восхищением:
- "Две звезды".
- "Две легенды".
- "Круто! Огонь!"
- "Реально круто".
- "Я завидую вам".
- "Легенда с легендой".
- "Дай Бог вам здоровья".
- "Кто из них Джеки Чан?"
- "Я хочу стоять с ними третьим".
- "Два нормальных серьезных актера".
- "Я теперь знаю состав нового фильма "Рэкетир 4".
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