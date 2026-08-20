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Культура и шоу-бизнес

"Легенда с легендой": звезда фильма "Рэкетир" поделился фотографией с Джеки Чаном

актер Саят Исембаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 10:26 Фото: Instagram/issembayevsayat
Звезда культовой казахстанской криминальной драмы "Рэкетир" Саят Исембаев опубликовал в Instagram фотографию со всемирно известным актером, режиссером, каскадером Джеки Чаном. Подписчики восхитились снимком, сообщает Zakon.kz.

50-летний казахстанский актер уточнил, что фотография с легендой сделана 11 августа 2026 года.

"Мистер Джеки Чан. Мировая легенда. В детстве ходили на его фильмы, смотрели на него с восхищением, удовольствием. Вы – крутой", – написал под публикацией Саят Исембаев.

Фолловеры звезды "Рэкетира" осыпали двух актеров комплиментами и восхищением:

  • "Две звезды".
  • "Две легенды".
  • "Круто! Огонь!"
  • "Реально круто".
  • "Я завидую вам".
  • "Легенда с легендой".
  • "Дай Бог вам здоровья".
  • "Кто из них Джеки Чан?"
  • "Я хочу стоять с ними третьим".
  • "Два нормальных серьезных актера".
  • "Я теперь знаю состав нового фильма "Рэкетир 4".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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