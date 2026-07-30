Алматинец сыграл хит Энрике Иглесиаса на домбре

Житель Алматы Иван Жуков искусно исполнил всеми любимый хит Bailando Энрике Иглесиаса на домбре, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Иван Жуков отметил, что хочет представить аудитории оригинальное исполнение – свою версию Bailando Энрике Иглесиаса. Особую атмосферу игре на домре придавала местность. Автор признался, что ради этих кадров он глубокой ночью выехал в Алматинскую область, чтобы встретить рассвет в казахской степи.

"Очень хотелось поймать первые лучи солнца и передать атмосферу казахстанской природы. Музыка Энрике сопровождает меня с детства. Мы часто ездили с родителями на машине – в школу, за город, в небольшие путешествия, и его музыка постоянно звучала по радио. Тогда я, конечно, даже не думал, что спустя годы сам буду исполнять одну из его самых известных песен на домбре. Поэтому для меня этот момент оказался очень теплым, добрым и личным". Иван Жуков

Музыкант подчеркнул, что давно записывает современные композиции на домбре.

"Мне нравится показывать, что этот инструмент может органично звучать не только в народной музыке, но и в мировых хитах. Поэтому в этот раз решил исполнить одну из самых известных песен Энрике. Bailando вышла еще в 2014 году и тогда стала одним из главных международных хитов певца. Ее записали сразу на нескольких языках и более 40 недель песня возглавляла чарт Billboard Hot Latin Songs. Даже спустя более 10 лет Bailando остается одной из самых узнаваемых испаноязычных песен XXI века". Иван Жуков

Комментаторы тепло отреагировали на оригинальное вступление домбриста:

Этно – это круто.

Бравооо, Ивантай. Давненько вас не было, тамаша, керемет.

Очень красиво.

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