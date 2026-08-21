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Культура и шоу-бизнес

Стендап-комик Галым Калиакбаров прервал молчание после отмены концертов

стендап-комик Галым Калиакбаров, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 17:27 Фото: Instagram/galymkaliakbarov
Известный казахстанский cтендап-комик, шоумен и продюсер Галым Калиакбаров прервал молчание после прерванного концерта в Астане и отмененного выступления в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 21 августа 2026 года, в Instagram он опубликовал ряд Stories.

"Во-первых, хочу сказать спасибо всем зрителям того концерта. Особенно тем храбрым женщинам, которые меня защищали. Простите, что так вышло. Мы вернем деньги всем (или уже вернули) и еще вам подарим билеты на следующий стендап-концерт", – написал Галым Калиакбаров.

Комик поблагодарил за поддержку друзей и всех людей из социальных сетей.

"У меня все хорошо! Благодаря вам! Рахмет!" – подчеркнул Галым Калиакбаров.

Далее он объяснил, кто отменил концерты и по какой причине.

"Мои концерты после всего произошедшего я отменил сам. Сейчас я лечусь от депрессии, этот эпизод повлиял на меня, и я не готов пока выходить на сцену", – заявил Галым Калиакбаров.

Также стендапер обратился к акимату южной столицы.

"Извиняюсь перед акиматом Алматы, ведь после того, как я отменил концерт в Алматы, мне сказали, что в их сторону пошел негатив. Этот концерт отменил я сам. К акимату Алматы у меня никаких претензий. Наоборот, они всегда разрешали нам проводить концерты. Сорри, что вам попало", – отметил Галым Калиакбаров.

В заключении он написал:

"Самое обидное тут, что я никогда особо не шутил про политику. Может, теперь начну", – заключил Галым Калиакбаров.

19 августа 2026 года в Астане в одном из заведений с концертом выступал Галым Калиакбаров. Но выступление неожиданно было прервано. Соответствующие кадры распространили в соцсетях. 20 августа причину объяснили в акимате района Есиль столицы. Позднее стало известно об отмене концерта комика в Алматы, который был запланирован на 21 августа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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