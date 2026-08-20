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Общество

В Алматы отменен концерт Галыма Калиакбарова после инцидента в Астане

cтендап-комик Галым Калиакбаров, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 14:28 Фото: Instagram/galymkaliakbarov
В Алматы отменили концерт известного казахстанского cтендап-комика, шоумена и продюсера Галыма Калиакбарова. Накануне его выступление было прервано в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об отмене концерта в Instagram-Stories оповестили организаторы. Он должен был состояться в предстоящую пятницу, 21 августа 2026 года, в 21:30 в Almaty Central Stand up Club.

cтендап-комик Галым Калиакбаров, анонс, афиша, Алматы, концерт, отмена, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 14:28

Фото: Instagram/central.standup.almaty

"Мероприятие отменено по причинам, не зависящим от организатора. Приносим извинения за неудобства. Все приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме", – говорится в сообщении central.standup.almaty, опубликованном сегодня, 20 августа 2026 года.

Отметим, что пока Галым Калиакбаров никак не прокомментировал ни отмену концерта в Алматы, ни инцидент с приостановкой его выступления в столице.

Крайняя публикация в Instagram стендапера была сделала день назад.

Ранее сообщалось, что в Астане 19 августа 2026 года в одном из заведений с концертом выступал Галым Калиакбаров. Но выступление неожиданно было прервано. Соответствующие кадры распространили в соцсетях. Причину объяснили в акимате района Есиль столицы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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