В Алматы отменен концерт Галыма Калиакбарова после инцидента в Астане

В Алматы отменили концерт известного казахстанского cтендап-комика, шоумена и продюсера Галыма Калиакбарова. Накануне его выступление было прервано в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об отмене концерта в Instagram-Stories оповестили организаторы. Он должен был состояться в предстоящую пятницу, 21 августа 2026 года, в 21:30 в Almaty Central Stand up Club.

"Мероприятие отменено по причинам, не зависящим от организатора. Приносим извинения за неудобства. Все приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме", – говорится в сообщении central.standup.almaty, опубликованном сегодня, 20 августа 2026 года.

Отметим, что пока Галым Калиакбаров никак не прокомментировал ни отмену концерта в Алматы, ни инцидент с приостановкой его выступления в столице.

Крайняя публикация в Instagram стендапера была сделала день назад.

Ранее сообщалось, что в Астане 19 августа 2026 года в одном из заведений с концертом выступал Галым Калиакбаров. Но выступление неожиданно было прервано. Соответствующие кадры распространили в соцсетях. Причину объяснили в акимате района Есиль столицы.