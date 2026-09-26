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Общество

Хорошую новость сообщили жителям Астаны перед концертом Кайрата Нуртаса

певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 12:12 Фото: Instagram/kair_n
В Астане запустят шаттл-маршруты к концерту популярного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью сегодня, 26 сентября 2026 года, поделились в столичном акимате:

"27 сентября в 19:00 на стадионе "Астана Арена" состоится концерт известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса. Для удобства зрителей и снижения транспортной нагрузки в этот день будут организованы специальные шаттл-маршруты, передает официальный сайт столичного акимата".

Уточняется, что специальные автобусы начнут курсировать с 16:00 и обеспечат доставку пассажиров с четырех точек города до стадиона "Астана Арена", а также обратно после завершения концерта.

Астана, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 12:12

Фото: Telegram/astana_newss

Маршруты движения специального транспорта:

  • парковка у Столичного цирка;
  • парковка у мечети "Хазрет Султан";
  • парковка у спортивного комплекса "Қазақстан" по улице Кажымукана;
  • парковка у мечети "Нұр-Сұлтан" (Бас мешіт).

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения.

Власти Астаны считают, что запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит снизить транспортную нагрузку в районе стадиона и обеспечит зрителям более комфортные условия для поездки на концерт и обратно.

"Также зрители смогут воспользоваться легкорельсовым транспортом "Тарлан Астана", чтобы добраться до места проведения концерта", – добавили в пресс-службе акимата столицы.

Ранее сообщалось, что в Алматы сразу 78 автобусов изменят схему движения и 9 троллейбусов перестанут ходить. Причина – Almaty Marathon 2026.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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