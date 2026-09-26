Хорошую новость сообщили жителям Астаны перед концертом Кайрата Нуртаса
Фото: Instagram/kair_n
В Астане запустят шаттл-маршруты к концерту популярного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.
Хорошей новостью сегодня, 26 сентября 2026 года, поделились в столичном акимате:
"27 сентября в 19:00 на стадионе "Астана Арена" состоится концерт известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса. Для удобства зрителей и снижения транспортной нагрузки в этот день будут организованы специальные шаттл-маршруты, передает официальный сайт столичного акимата".
Уточняется, что специальные автобусы начнут курсировать с 16:00 и обеспечат доставку пассажиров с четырех точек города до стадиона "Астана Арена", а также обратно после завершения концерта.
Маршруты движения специального транспорта:
- парковка у Столичного цирка;
- парковка у мечети "Хазрет Султан";
- парковка у спортивного комплекса "Қазақстан" по улице Кажымукана;
- парковка у мечети "Нұр-Сұлтан" (Бас мешіт).
Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения.
Власти Астаны считают, что запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит снизить транспортную нагрузку в районе стадиона и обеспечит зрителям более комфортные условия для поездки на концерт и обратно.
"Также зрители смогут воспользоваться легкорельсовым транспортом "Тарлан Астана", чтобы добраться до места проведения концерта", – добавили в пресс-службе акимата столицы.
Ранее сообщалось, что в Алматы сразу 78 автобусов изменят схему движения и 9 троллейбусов перестанут ходить. Причина – Almaty Marathon 2026.
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