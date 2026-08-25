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Культура и шоу-бизнес

"Аж мурашки!": огромный портрет Димаша Кудайбергена связала казахстанка

казахстанка связала огромный портрет Димаша, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:43 Фото: Instagram/isker_kz
Казахстанский блогер, создатель ковров ручной работы Жадыра связала крючком портрет знаменитого Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала женщина 24 августа 2026 года на своей странице в Instagram, она два года назад увидела певца на концерте и у нее появилась мечта связать его портрет. Она боялась, что не получится, но нарисовала схему и приступила к работе. Вязала в Турции во время путешествия с семьей, даже в дороге.

"Почти месяц работы, тысяча повторений руками, но под конец мне хотелось все распустить, мне казалось, что он совсем не похож", – поделилась Жадыра.

Но она закончила работу, которая получилась выше среднего человеческого роста.

"Если он (Димаш. – Прим. ред.) согласится принять его в подарок, я буду безмерно счастлива!" – отметила художница.

Видео с работой блогера менее чем за сутки собрало десятки тысяч реакций и тысячи комментариев. Пользователи восхищены сложностью и красотой работы:

  • Очень даже похож. Уверена, Димаш оценит ваш труд и старания
  • Вау, это потрясающая работа! Сколько труда и души своей вы вложили! Аплодирую стоя, какое терпение и трудолюбие!
  • Очень круто! Ведь это вязаное полотно, чуть петли слабее связал, и рисунок изменится. Очень похож! Замечательно!
  • Жадыра, шикарно, аж мурашки! Красота! Ковер обязательно должен увидеть Димаш
  • Боже мой. Какая красота! Невероятно! Это не кисть, а спицы, это не краски, а пряжа – и такой шедевр! Молодчина, умничка!
  • Димаш умеет вдохновлять! Сколько написано самых разных портретов, и чем только они не сделаны, и бусами, и красками и на дереве, и на стекле, и т.д., но вот вязаный портрет, такого еще не было!
  • Шикарно! Слов нет!

Сам Димаш тоже удивляет. 24 августа он представил концепцию своего мирового тура DIMENSIONS, представ в новом имидже – блондином.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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