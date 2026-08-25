"Аж мурашки!": огромный портрет Димаша Кудайбергена связала казахстанка

Казахстанский блогер, создатель ковров ручной работы Жадыра связала крючком портрет знаменитого Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала женщина 24 августа 2026 года на своей странице в Instagram, она два года назад увидела певца на концерте и у нее появилась мечта связать его портрет. Она боялась, что не получится, но нарисовала схему и приступила к работе. Вязала в Турции во время путешествия с семьей, даже в дороге.

"Почти месяц работы, тысяча повторений руками, но под конец мне хотелось все распустить, мне казалось, что он совсем не похож", – поделилась Жадыра.

Но она закончила работу, которая получилась выше среднего человеческого роста.

"Если он (Димаш. – Прим. ред.) согласится принять его в подарок, я буду безмерно счастлива!" – отметила художница.

Видео с работой блогера менее чем за сутки собрало десятки тысяч реакций и тысячи комментариев. Пользователи восхищены сложностью и красотой работы:

Очень даже похож. Уверена, Димаш оценит ваш труд и старания

Вау, это потрясающая работа! Сколько труда и души своей вы вложили! Аплодирую стоя, какое терпение и трудолюбие!

Очень круто! Ведь это вязаное полотно, чуть петли слабее связал, и рисунок изменится. Очень похож! Замечательно!

Жадыра, шикарно, аж мурашки! Красота! Ковер обязательно должен увидеть Димаш

Боже мой. Какая красота! Невероятно! Это не кисть, а спицы, это не краски, а пряжа – и такой шедевр! Молодчина, умничка!

Димаш умеет вдохновлять! Сколько написано самых разных портретов, и чем только они не сделаны, и бусами, и красками и на дереве, и на стекле, и т.д., но вот вязаный портрет, такого еще не было!

Шикарно! Слов нет!

Сам Димаш тоже удивляет. 24 августа он представил концепцию своего мирового тура DIMENSIONS, представ в новом имидже – блондином.