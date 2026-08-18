"Вы просто животные": Димаш Кудайберген сделал гневное заявление
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал гневное обращение к бытовым абьюзерам и насильникам, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram артист 18 августа 2026 года написал:
"Тем, кто бьет женщин и гордится этим: как вы вообще смеете называть себя мужчинами? Если ваши кулаки годятся лишь на то, чтобы бить женщин, то вы не мужчины – вы просто животные. Полагать, что можно завоевать уважение, издеваясь над женщиной, – это верх бесчеловечности!"
Подписчики Димаша активно поддержали его позицию:
- Верно.
- Вы абсолютно правы.
- Если бы все мужчины были, как ты, наша планета была бы раем.
- Пусть каждый казахский парень будет как Димаш.
- Да, вчера читала о таком ужасном случае...В XXI веке, кажется, мы выросли духовно. Но нет, все еще так же первобытное, через физическую силу некоторые хотят решать все.
- Тут и добавить нечего!
- К сожалению, насилие над женщинами до сих пор существует. Браво за Ваши слова!
- Димаш – настоящий мужчина.
- Спасибо, что не молчали в этой ситуации.
17 августа 2026 года в Казнете широкий резонанс вызвало происшествие в Жамбылской области – мертвой нашли молодую маму восьмимесячного ребенка. Сообщалось, что до трагедии муж побил ее из-за съеденного десерта "Барни". А 13 августа стало известно, что в Шымкенте мужчина изуродовал бывшую супругу, облив кислотой. Ее родные уверены, что это была попытка убийства.
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