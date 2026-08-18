"Вы просто животные": Димаш Кудайберген сделал гневное заявление

Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал гневное обращение к бытовым абьюзерам и насильникам, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артист 18 августа 2026 года написал:

"Тем, кто бьет женщин и гордится этим: как вы вообще смеете называть себя мужчинами? Если ваши кулаки годятся лишь на то, чтобы бить женщин, то вы не мужчины – вы просто животные. Полагать, что можно завоевать уважение, издеваясь над женщиной, – это верх бесчеловечности!"

Подписчики Димаша активно поддержали его позицию:

Верно.

Вы абсолютно правы.

Если бы все мужчины были, как ты, наша планета была бы раем.

Пусть каждый казахский парень будет как Димаш.

Да, вчера читала о таком ужасном случае...В XXI веке, кажется, мы выросли духовно. Но нет, все еще так же первобытное, через физическую силу некоторые хотят решать все.

Тут и добавить нечего!

К сожалению, насилие над женщинами до сих пор существует. Браво за Ваши слова!

Димаш – настоящий мужчина.

Спасибо, что не молчали в этой ситуации.

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