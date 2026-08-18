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Культура и шоу-бизнес

"Вы просто животные": Димаш Кудайберген сделал гневное заявление

казахстанский певец Димаш Кудайберген , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 17:54 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал гневное обращение к бытовым абьюзерам и насильникам, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артист 18 августа 2026 года написал:

"Тем, кто бьет женщин и гордится этим: как вы вообще смеете называть себя мужчинами? Если ваши кулаки годятся лишь на то, чтобы бить женщин, то вы не мужчины – вы просто животные. Полагать, что можно завоевать уважение, издеваясь над женщиной, – это верх бесчеловечности!"

Подписчики Димаша активно поддержали его позицию:

  • Верно.
  • Вы абсолютно правы.
  • Если бы все мужчины были, как ты, наша планета была бы раем.
  • Пусть каждый казахский парень будет как Димаш.
  • Да, вчера читала о таком ужасном случае...В XXI веке, кажется, мы выросли духовно. Но нет, все еще так же первобытное, через физическую силу некоторые хотят решать все.
  • Тут и добавить нечего!
  • К сожалению, насилие над женщинами до сих пор существует. Браво за Ваши слова!
  • Димаш – настоящий мужчина.
  • Спасибо, что не молчали в этой ситуации.

17 августа 2026 года в Казнете широкий резонанс вызвало происшествие в Жамбылской области – мертвой нашли молодую маму восьмимесячного ребенка. Сообщалось, что до трагедии муж побил ее из-за съеденного десерта "Барни". А 13 августа стало известно, что в Шымкенте мужчина изуродовал бывшую супругу, облив кислотой. Ее родные уверены, что это была попытка убийства.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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