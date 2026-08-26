1,7 млрд тенге: Лариса Долина побила рекорд по отданной мошенникам сумме

317,6 млн рублей (1,7 млрд тенге), которых народная артистка России Лариса Долина лишилась в 2024 году, стали самой большой суммой, отданной телефонным мошенникам за последние 3,5 года в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как известно, мошенники со 2 апреля по 12 июля 2024 года вводили в заблуждение певицу и убеждали ее спасти свои деньги от противоправных посягательств. В результате она перевела сбережения на подконтрольные счета мошенников и продала свою квартиру. Общая сумма ущерба составила 317,6 млн рублей, из них 175,1 млн рублей (951,9 млн тенге) составили переведенные на счета мошенников сбережения, пишет ТАСС.



Эта цифра стала самой большой с 2023 года, когда сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 млн рублей.

На втором месте по сумме потерянных денег оказалась пара пенсионеров, которая в апреле 2025 года отдала аферистам почти 300 млн рублей (1,6 млрд тенге). 76-летнего мужчину и его супругу аферисты убедили в необходимости срочно снять все имеющиеся сбережения со счетов и передать их для размещения на якобы безопасном счете. Пенсионер за месяц лишился 298 млн рублей, покупая на свои сбережения золотые слитки и передавая их курьерам.

Третьей по ущербу стала студентка из Москвы, которая отдала аферистам драгоценности на сумму более 150 млн рублей (815,9 млн тенге). Неизвестные сообщили девушке, что ее аккаунт на государственном портале взломан и от ее имени финансируется противоправная деятельность. После чего с ней связались лжеправоохранители и убедили показать имевшиеся дома ценные вещи. Под предлогом декларирования девушка собрала дорогостоящие ювелирные украшения матери и отвезла их по указанному адресу, где отдала незнакомцу.

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Под их влиянием она продала квартиру в центре Москвы и перевела злоумышленникам полученные деньги. После этого певица пыталась оспорить сделку в суде. Разбирательство дошло до Верховного суда России, который в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, при этом официально признав Долину потерпевшей по делу о мошенничестве.

В ноябре 2025 года суд вынес приговор по делу о продаже квартиры певицы, приговорив к срокам курьера и других фигурантов.