#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Культура и шоу-бизнес

1,7 млрд тенге: Лариса Долина побила рекорд по отданной мошенникам сумме

артистка России Лариса Долина, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:43 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
317,6 млн рублей (1,7 млрд тенге), которых народная артистка России Лариса Долина лишилась в 2024 году, стали самой большой суммой, отданной телефонным мошенникам за последние 3,5 года в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как известно, мошенники со 2 апреля по 12 июля 2024 года вводили в заблуждение певицу и убеждали ее спасти свои деньги от противоправных посягательств. В результате она перевела сбережения на подконтрольные счета мошенников и продала свою квартиру. Общая сумма ущерба составила 317,6 млн рублей, из них 175,1 млн рублей (951,9 млн тенге) составили переведенные на счета мошенников сбережения, пишет ТАСС.

Эта цифра стала самой большой с 2023 года, когда сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 млн рублей.

На втором месте по сумме потерянных денег оказалась пара пенсионеров, которая в апреле 2025 года отдала аферистам почти 300 млн рублей (1,6 млрд тенге). 76-летнего мужчину и его супругу аферисты убедили в необходимости срочно снять все имеющиеся сбережения со счетов и передать их для размещения на якобы безопасном счете. Пенсионер за месяц лишился 298 млн рублей, покупая на свои сбережения золотые слитки и передавая их курьерам.

Третьей по ущербу стала студентка из Москвы, которая отдала аферистам драгоценности на сумму более 150 млн рублей (815,9 млн тенге). Неизвестные сообщили девушке, что ее аккаунт на государственном портале взломан и от ее имени финансируется противоправная деятельность. После чего с ней связались лжеправоохранители и убедили показать имевшиеся дома ценные вещи. Под предлогом декларирования девушка собрала дорогостоящие ювелирные украшения матери и отвезла их по указанному адресу, где отдала незнакомцу.

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Под их влиянием она продала квартиру в центре Москвы и перевела злоумышленникам полученные деньги. После этого певица пыталась оспорить сделку в суде. Разбирательство дошло до Верховного суда России, который в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, при этом официально признав Долину потерпевшей по делу о мошенничестве.

В ноябре 2025 года суд вынес приговор по делу о продаже квартиры певицы, приговорив к срокам курьера и других фигурантов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
мошенники вновь пытаются заработать на имени Ларисы Долиной
21:32, 10 марта 2025
Мошенники вновь пытаются заработать на имени Ларисы Долиной
Лариса Долина суд мошенничество иск
23:51, 31 марта 2026
Лариса Долина снизила сумму иска к мошенникам о возмещении вреда до 114 млн рублей
Российская певица, музыканты, Лариса Долина
10:57, 29 марта 2025
Ларисе Долиной, пострадавшей от мошенников, вернули квартиру
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аделина Земс
16:50, Сегодня
Аделина Земс объяснила проблему с инфраструктурой Карагандинской области после ответа ФЛАК
Дамм-младший назвал победу над Медведевым на турнире в Уинстон-Сейлеме лучшей в карьере
16:46, Сегодня
Дамм-младший назвал победу над Медведевым на турнире в Уинстон-Сейлеме лучшей в карьере
Кадры с тренировок Жаната Жакиянова и после завоевания титула
16:24, Сегодня
Самый лёгкий чемпион мира из Казахстана Жакиянов: удивлял Хаттона и дрался за два титула
Стоимость трансфера Самородова оценивается в 8 млн долларов
16:22, Сегодня
Максим Самородов перейдёт в "Спартак" на этой неделе – Тимур Гурцкая
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: