Игорь Крутой с женой публично обратились к старшей дочери в особенный день
Так, в честь дня рождения дочери Ольга Крутая впервые за очень долгое время опубликовала пост на своей странице в Instagram. В нем 62-летняя жена маэстро показала совместное фото с именинницей и ее соло-снимок.
"С днем рождения, моя маленькая, взрослая дочь", – трогательно поздравила Ольга Крутая старшую наследницу.
Виктория отреагировала на публикацию матери, оставив лаконичный комментарий: "Люблю тебя".
Также приемную дочь поздравил 72-летний композитор.
"Викулю с днем рождения!" – написал Игорь Крутой под постом супруги.
Подписчики и представители российского шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям и пожелали семье маэстро и имениннице счастья. Некоторые отметили невероятную красоту Ольги Крутой и ее дочери-именинницы:
- "Поздравляю!"
- "С днем рождения! Красотки".
- "С днем рождения, Виктория!"
- "Красавицы, поздравляю вас!"
- "Старшая дочка удалась красотой!"
- "С днем рождения, Вика! Будь счастливой!"
- "Олечка, поздравляю твою доченьку-красавицу! Счастья вашей семье!"
- "С днем рождения Викулю! Красавица, вся в маму! Счастья здоровья любви!"
- "Ой не могу! Красотку нашу поздравляем! Мамуль, тебя тоже, это твой праздник!"
21 августа 2026 года Игорь Крутой показал кадры с открытия "Новой волны" и закулисье важного для него мероприятия. На них маэстро позировал с 62-летней женой Ольгой Крутой, которая прилетела из США в Казань, чтобы поддержать супруга. А 23 августа 72-летний композитор порадовал своих поклонников новым видео с участием супруги.