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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой с женой публично обратились к старшей дочери в особенный день

композитор Игорь Крутой с супругой Ольгой, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 17:42 Фото: Instagram/olgakroutoi
24 августа 2026 года известный российский композитор Игорь Крутой и его супруга Ольга публично обратились к старшей дочери Виктории. Причина – 41-летие наследницы, сообщает Zakon.kz.

Так, в честь дня рождения дочери Ольга Крутая впервые за очень долгое время опубликовала пост на своей странице в Instagram. В нем 62-летняя жена маэстро показала совместное фото с именинницей и ее соло-снимок.

"С днем рождения, моя маленькая, взрослая дочь", – трогательно поздравила Ольга Крутая старшую наследницу.

Виктория отреагировала на публикацию матери, оставив лаконичный комментарий: "Люблю тебя".

Также приемную дочь поздравил 72-летний композитор.

"Викулю с днем рождения!" – написал Игорь Крутой под постом супруги.

Подписчики и представители российского шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям и пожелали семье маэстро и имениннице счастья. Некоторые отметили невероятную красоту Ольги Крутой и ее дочери-именинницы:

  • "Поздравляю!"
  • "С днем рождения! Красотки".
  • "С днем рождения, Виктория!"
  • "Красавицы, поздравляю вас!"
  • "Старшая дочка удалась красотой!"
  • "С днем рождения, Вика! Будь счастливой!"
  • "Олечка, поздравляю твою доченьку-красавицу! Счастья вашей семье!"
  • "С днем рождения Викулю! Красавица, вся в маму! Счастья здоровья любви!"
  • "Ой не могу! Красотку нашу поздравляем! Мамуль, тебя тоже, это твой праздник!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 17:42
"Самая красивая женщина": 62-летняя супруга Игоря Крутого поразила его поклонников

21 августа 2026 года Игорь Крутой показал кадры с открытия "Новой волны" и закулисье важного для него мероприятия. На них маэстро позировал с 62-летней женой Ольгой Крутой, которая прилетела из США в Казань, чтобы поддержать супруга. А 23 августа 72-летний композитор порадовал своих поклонников новым видео с участием супруги.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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