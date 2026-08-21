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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой воссоединился с 62-летней женой в Казани

композитор Игорь Крутой, его супруга Ольга Крутая, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 15:18 Фото: Instagram/igorkrutoy65
62-летняя Ольга Крутая, которая проживает в США, прилетела в Казань, чтобы поддержать мужа Игоря Крутого. 72-летний известный российский композитор и пианист второй год подряд проводит в столице Татарстана конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", сообщает Zakon.kz.

О воссоединении супругов стало известно из Instagram маэстро, где он показал кадры с открытия и закулисье важного мероприятия.

"Вчера мы вместе дали старт "Новой волне 2026"! Казань, вы – невероятные! Вчерашний вечер подарил нам массу эмоций: грандиозные выступления и особенная энергетика, которую умеет создавать только наш конкурс!" – написал Игорь Крутой под постом, который опубликовал сегодня, 21 августа 2026 года.

Но, как отметил композитор, настоящий марафон только начинается.

"Уже сегодня стартует первый конкурсный день! Я хочу пожелать всем нашим участникам главного: веры в себя. Пусть ваше выступление станет для зрителя целой историей", – заключил он.

Подписчики Игоря Яковлевича сразу же осыпали комплиментами его жену, отметив ее невероятную красоту. Также они пожелали фестивалю успеха, а участникам удачных выступлений:

  • "Лучший".
  • "Это было невероятно".
  • "А какая красотка ваша Олечка".
  • "Лучшая семейная пара – это чета Крутых".
  • "Игорь Яковлевич и Олюшка, вы – очень крутые".
  • "Какие все красивые, элегантные, веселые и позитивные".
  • "Впечатляющее открытие! Все как настоящий праздник музыки и дружбы!"
  • "И да, за спиной великого мужчины всегда стоит женщина! Браво, маэстро!"
  • "Самые красивые истории начинаются там, где человек впервые поверил в себя! Всем удачи!"
  • "Удачи празднику музыки и песни. Открытие шикарное просто! В жизни должны быть праздники, особенно сейчас, в наше время! И такой праздник, Игорь Яковлевич, каждый август дарите вы нам, спасибо! Пусть все будет хорошо!"
  • "Дорогой маэстро, секрет вашей молодости и неиссякаемых сил и вдохновения прост: рядом с вами красивая, верная, любящая и бесподобная женщина, ваши единомышленники и друзья! Пусть фестиваль пройдет на высочайшем уровне, успешно и прекрасно и откроет новые имена и таланты!"

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Отметим, что на опубликованных Крутым кадрах можно заметить казахстанского исполнителя Александра Лима (известен как Alex Lim), который является победителем "Новой волны-2025".

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Ранее мы писали, что перед стартом "Новой волны-2026" Игорь Крутой поделился в Instagram архивными фотографиями. Особое место на снимках маэстро заняли казахстанские артисты – Димаш Кудайберген и Alex Lim.

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Фото Динара Халдарова
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