Игорь Крутой воссоединился с 62-летней женой в Казани

62-летняя Ольга Крутая, которая проживает в США, прилетела в Казань, чтобы поддержать мужа Игоря Крутого. 72-летний известный российский композитор и пианист второй год подряд проводит в столице Татарстана конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", сообщает Zakon.kz.

О воссоединении супругов стало известно из Instagram маэстро, где он показал кадры с открытия и закулисье важного мероприятия.

"Вчера мы вместе дали старт "Новой волне 2026"! Казань, вы – невероятные! Вчерашний вечер подарил нам массу эмоций: грандиозные выступления и особенная энергетика, которую умеет создавать только наш конкурс!" – написал Игорь Крутой под постом, который опубликовал сегодня, 21 августа 2026 года.

Но, как отметил композитор, настоящий марафон только начинается.

"Уже сегодня стартует первый конкурсный день! Я хочу пожелать всем нашим участникам главного: веры в себя. Пусть ваше выступление станет для зрителя целой историей", – заключил он.

Подписчики Игоря Яковлевича сразу же осыпали комплиментами его жену, отметив ее невероятную красоту. Также они пожелали фестивалю успеха, а участникам удачных выступлений:

"Лучший".

"Это было невероятно".

"А какая красотка ваша Олечка".

"Лучшая семейная пара – это чета Крутых".

"Игорь Яковлевич и Олюшка, вы – очень крутые".

"Какие все красивые, элегантные, веселые и позитивные".

"Впечатляющее открытие! Все как настоящий праздник музыки и дружбы!"

"И да, за спиной великого мужчины всегда стоит женщина! Браво, маэстро!"

"Самые красивые истории начинаются там, где человек впервые поверил в себя! Всем удачи!"

"Удачи празднику музыки и песни. Открытие шикарное просто! В жизни должны быть праздники, особенно сейчас, в наше время! И такой праздник, Игорь Яковлевич, каждый август дарите вы нам, спасибо! Пусть все будет хорошо!"

"Дорогой маэстро, секрет вашей молодости и неиссякаемых сил и вдохновения прост: рядом с вами красивая, верная, любящая и бесподобная женщина, ваши единомышленники и друзья! Пусть фестиваль пройдет на высочайшем уровне, успешно и прекрасно и откроет новые имена и таланты!"

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