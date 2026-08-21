Игорь Крутой воссоединился с 62-летней женой в Казани
О воссоединении супругов стало известно из Instagram маэстро, где он показал кадры с открытия и закулисье важного мероприятия.
"Вчера мы вместе дали старт "Новой волне 2026"! Казань, вы – невероятные! Вчерашний вечер подарил нам массу эмоций: грандиозные выступления и особенная энергетика, которую умеет создавать только наш конкурс!" – написал Игорь Крутой под постом, который опубликовал сегодня, 21 августа 2026 года.
Но, как отметил композитор, настоящий марафон только начинается.
"Уже сегодня стартует первый конкурсный день! Я хочу пожелать всем нашим участникам главного: веры в себя. Пусть ваше выступление станет для зрителя целой историей", – заключил он.
Подписчики Игоря Яковлевича сразу же осыпали комплиментами его жену, отметив ее невероятную красоту. Также они пожелали фестивалю успеха, а участникам удачных выступлений:
- "Лучший".
- "Это было невероятно".
- "А какая красотка ваша Олечка".
- "Лучшая семейная пара – это чета Крутых".
- "Игорь Яковлевич и Олюшка, вы – очень крутые".
- "Какие все красивые, элегантные, веселые и позитивные".
- "Впечатляющее открытие! Все как настоящий праздник музыки и дружбы!"
- "И да, за спиной великого мужчины всегда стоит женщина! Браво, маэстро!"
- "Самые красивые истории начинаются там, где человек впервые поверил в себя! Всем удачи!"
- "Удачи празднику музыки и песни. Открытие шикарное просто! В жизни должны быть праздники, особенно сейчас, в наше время! И такой праздник, Игорь Яковлевич, каждый август дарите вы нам, спасибо! Пусть все будет хорошо!"
- "Дорогой маэстро, секрет вашей молодости и неиссякаемых сил и вдохновения прост: рядом с вами красивая, верная, любящая и бесподобная женщина, ваши единомышленники и друзья! Пусть фестиваль пройдет на высочайшем уровне, успешно и прекрасно и откроет новые имена и таланты!"
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Отметим, что на опубликованных Крутым кадрах можно заметить казахстанского исполнителя Александра Лима (известен как Alex Lim), который является победителем "Новой волны-2025".
Ранее мы писали, что перед стартом "Новой волны-2026" Игорь Крутой поделился в Instagram архивными фотографиями. Особое место на снимках маэстро заняли казахстанские артисты – Димаш Кудайберген и Alex Lim.