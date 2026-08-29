Звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин перенес операцию

Турецкий актер Керем Бюрсин, получивший мировую известность благодаря роли Серкана Болата в популярном сериале "Постучись в мою дверь", перенес операцию по поводу грыжи шейного межпозвоночного диска, сообщает Zakon.kz.

39-летний актер сообщил об этом поклонникам в социальных сетях, опубликовав фотографию из больничной палаты. На снимках Бюрсин также запечатлен вместе с друзьями, которые поддерживали его во время восстановления.

Для актера это уже не первая операция, связанная с позвоночником. В 2023 году Бюрсин перенес хирургическое вмешательство из-за грыжи поясничного диска. Об этом пишет издание Haberturk.

"У нас была очень насыщенная неделя... С благодарностью и движением вперед", – написал актер в публикации.

Новость об операции Керема Бюрсина не оставила равнодушными его поклонников и коллег по сериалу "Постучись в мою дверь". Под публикацией актера в социальных сетях появились многочисленные комментарии с пожеланиями скорейшего восстановления.

Особенно тепло Бюрсина поддержали его экранные родственницы. Слова поддержки актеру адресовала Неслихан Йелдан, сыгравшая его сериальную маму Айдан Болат. Не осталась в стороне и Эврим Доан, исполнившая роль Айфер Йылдыз – тети главной героини Эды.

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