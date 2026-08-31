20 лет в музыке: Кайрат Нуртас взбудоражил фанатов анонсом шоу в Алматы
В Instagram артист рассказал, что готовится отметить 20-летие своей творческой деятельности грандиозным шоу на Центральном стадионе, которое состоится 4 октября 2026 года. Главное событие осени станет юбилейным выступлением певца, где он исполнит свои лучшие хиты и представит обновленную программу для десятков тысяч поклонников.
В комментариях поклонники отметили, что предстоящее шоу обещает стать одним из самых ярких и обсуждаемых культурных событий года, собрав фанатов творчества артиста со всей страны:
– Не останавливайся!
– Даже если ты делаешь это каждый месяц, это хорошо для тебя, братан. Мы не устанем.
– Зажгите! Вы превзошли даже Канье и КешYOU!
– Вот ты пахарь! Вдохновляешь!
Ранее сообщалось, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова устроили роскошный праздник для дочери.