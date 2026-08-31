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Культура и шоу-бизнес

20 лет в музыке: Кайрат Нуртас взбудоражил фанатов анонсом шоу в Алматы

Кайрат Нуртас взбудоражил фанатов анонсом шоу в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 22:47 Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас объявил о проведении масштабного сольного концерта в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Instagram артист рассказал, что готовится отметить 20-летие своей творческой деятельности грандиозным шоу на Центральном стадионе, которое состоится 4 октября 2026 года. Главное событие осени станет юбилейным выступлением певца, где он исполнит свои лучшие хиты и представит обновленную программу для десятков тысяч поклонников.

В комментариях поклонники отметили, что предстоящее шоу обещает стать одним из самых ярких и обсуждаемых культурных событий года, собрав фанатов творчества артиста со всей страны:

– Не останавливайся!

– Даже если ты делаешь это каждый месяц, это хорошо для тебя, братан. Мы не устанем.

– Зажгите! Вы превзошли даже Канье и КешYOU!

– Вот ты пахарь! Вдохновляешь!

Ранее сообщалось, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова устроили роскошный праздник для дочери.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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