20 лет в музыке: Кайрат Нуртас взбудоражил фанатов анонсом шоу в Алматы

Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас объявил о проведении масштабного сольного концерта в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Instagram артист рассказал, что готовится отметить 20-летие своей творческой деятельности грандиозным шоу на Центральном стадионе, которое состоится 4 октября 2026 года. Главное событие осени станет юбилейным выступлением певца, где он исполнит свои лучшие хиты и представит обновленную программу для десятков тысяч поклонников.

В комментариях поклонники отметили, что предстоящее шоу обещает стать одним из самых ярких и обсуждаемых культурных событий года, собрав фанатов творчества артиста со всей страны:

– Не останавливайся! – Даже если ты делаешь это каждый месяц, это хорошо для тебя, братан. Мы не устанем. – Зажгите! Вы превзошли даже Канье и КешYOU! – Вот ты пахарь! Вдохновляешь!

Ранее сообщалось, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова устроили роскошный праздник для дочери.