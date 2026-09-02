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Культура и шоу-бизнес

Выяснилось, почему скончалась звезда шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ивашина

Звезда российского шоу &quot;Битва экстрасенсов&quot; Елена Ивашина , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 03:29 Фото: Instagram/bitva_extrasensov_tnt
Звезда российского шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ивашина неожиданно скончалась в 43 года. О ее кончине рассказали ее друзья и коллеги. Трагедия произошла рано утром 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, выяснилось, что таролог плохо себя чувствовала последние месяцы жизни.

В итоге жизнь Елены забрал инсульт. С Ивашиной были знакомы многие участники "Битвы экстрасенсов", все они оплакивают смерть коллеги.

"Сегодня ушла из жизни Елена Ивашина, участница 23-го сезона "Битвы экстрасенсов". Ей было 43 года. По информации, причиной смерти стал инсульт", – сообщают ее поклонники.

Елена прославилась благодаря участию в 23-м сезоне шоу "Битва экстрасенсов". После выпуска из школы Елена поступила в педагогический вуз и некоторое время преподавала русский язык и литературу.

Однако постепенно тяга к таинственному и неизведанному стала сильнее науки. Желание проявить себя привело ее в мир эзотерики – постепенно она переквалифицировалась в таролога.

Ранее мы писали о том, что 77-летний Ричард Гир показал трогательное послание от молодой жены.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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