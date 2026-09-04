"Они здесь и наблюдают": Сандра Буллок удивила признанием о пришельцах

Известная американская актриса Сандра Буллок рассказала, что лично видела НЛО и теперь чувствует себя "оправданной" после публикации правительственных документов о подобных наблюдениях, сообщает Zakon.kz.

По информации Entertainment Weekly, в новом выпуске подкаста Kylie Kelce актриса заявила, что во время съемок в Сен-Мартене заметила в небе пять огней. По ее словам, они собрались вместе, а затем внезапно исчезли на большой скорости.





"В небе летают корабли пришельцев. Я их видела. Я была уверена, что больше не могу чувствовать себя сумасшедшей", – заявила 62-летняя актриса в подкасте, отметив, что похожие наблюдения позже фигурировали в правительственных документах.

Буллок также предположила, что пришельцы уже давно наблюдают за людьми:

"Думаю, они здесь, смотрят на нас и смеются, но мы их не видим".

Ранее сообщалось, что новые записи с НЛО показали в США.