"Они здесь и наблюдают": Сандра Буллок удивила признанием о пришельцах
Фото: Instagram/sandrabullock
Известная американская актриса Сандра Буллок рассказала, что лично видела НЛО и теперь чувствует себя "оправданной" после публикации правительственных документов о подобных наблюдениях, сообщает Zakon.kz.
По информации Entertainment Weekly, в новом выпуске подкаста Kylie Kelce актриса заявила, что во время съемок в Сен-Мартене заметила в небе пять огней. По ее словам, они собрались вместе, а затем внезапно исчезли на большой скорости.
"В небе летают корабли пришельцев. Я их видела. Я была уверена, что больше не могу чувствовать себя сумасшедшей", – заявила 62-летняя актриса в подкасте, отметив, что похожие наблюдения позже фигурировали в правительственных документах.
Буллок также предположила, что пришельцы уже давно наблюдают за людьми:
"Думаю, они здесь, смотрят на нас и смеются, но мы их не видим".
Ранее сообщалось, что новые записи с НЛО показали в США.
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