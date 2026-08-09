Новые записи с НЛО показали в США

7 августа Министерство войны США опубликовало еще 41 документ, связанный с НЛО, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что теперь неопознанные летающие объекты называются в США неопознанными аномальными явлениями. Новую подборку рассекреченных материалов о них Министерство войны США опубликовало на своем официальном сайте.

На других кадрах можно увидеть объекты вблизи гор, а также неизвестное тело, пролетающее рядом с морским судном. К каждой записи ведомство добавило описание обстоятельств наблюдения и доступные сведения об инциденте. При этом часть записей сделаны на Ближнем Востоке.

В целом, опубликованные материалы включают документы, фотографии и видеозаписи, полученные от Пентагона, ФБР, ЦРУ, Госдепартамента и администрации президента, охватывающие период с 1950 по 2026 год.

Публикация материалов началась 8 мая после поручения президента США Дональда Трампа раскрыть правительственные документы, связанные с "внеземной жизнью", неопознанными воздушными явлениями и НЛО. Для размещения рассекреченных данных военное ведомство США создало отдельный раздел на своем сайте.

Миллиардер Илон Маск также поделился в соцсетях, что построит в Техасе крупнейшее здание в мире.