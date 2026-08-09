#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
Мир

Новые записи с НЛО показали в США

Фотографии НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 08:23 Фото: war.gov
7 августа Министерство войны США опубликовало еще 41 документ, связанный с НЛО, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что теперь неопознанные летающие объекты называются в США неопознанными аномальными явлениями. Новую подборку рассекреченных материалов о них Министерство войны США опубликовало на своем официальном сайте.

На других кадрах можно увидеть объекты вблизи гор, а также неизвестное тело, пролетающее рядом с морским судном. К каждой записи ведомство добавило описание обстоятельств наблюдения и доступные сведения об инциденте. При этом часть записей сделаны на Ближнем Востоке.

Фотографии НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 08:23

Фото: war.gov

В целом, опубликованные материалы включают документы, фотографии и видеозаписи, полученные от Пентагона, ФБР, ЦРУ, Госдепартамента и администрации президента, охватывающие период с 1950 по 2026 год.

Публикация материалов началась 8 мая после поручения президента США Дональда Трампа раскрыть правительственные документы, связанные с "внеземной жизнью", неопознанными воздушными явлениями и НЛО. Для размещения рассекреченных данных военное ведомство США создало отдельный раздел на своем сайте.

Миллиардер Илон Маск также поделился в соцсетях, что построит в Техасе крупнейшее здание в мире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
пожар
12:33, Сегодня
Пожар на нефтяном месторождении в Мангистау: стали известны подробности
певица Катя Лель поддержала Трампа в вопросе НЛО
19:42, 26 февраля 2026
Катя Лель поддержала Трампа в вопросе об НЛО
НЛО, туман, деревья, ночь
02:59, 11 сентября 2025
В конгрессе США показали реальное видео с НЛО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Процент брака зашкаливал&quot;: Жуковский о матче &quot;Кызылжара&quot; с &quot;Алтаем&quot;
13:03, Сегодня
"Процент брака зашкаливал": Жуковский о матче "Кызылжара" с "Алтаем"
Казахстанцы стали призерами Кубка Азии
12:44, Сегодня
Казахстанские триатлеты стали призёрами Кубка Азии
Тренер &quot;Каспия&quot; Шойтымов оценил игру подопечных в матче с &quot;Улытау&quot; в КПЛ
12:04, Сегодня
Тренер "Каспия" Шойтымов оценил игру подопечных в матче с "Улытау" в КПЛ
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей &quot;Улытау&quot; с &quot;Каспием&quot; в КПЛ
11:41, Сегодня
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей "Улытау" с "Каспием" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: