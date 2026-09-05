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Культура и шоу-бизнес

"Пусть он смотрит на нее так всю жизнь": Динара Сатжан показала видео с сыном

сердечки, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 14:08 Фото: pexels
4 сентября 2026 года в Астане состоялась грандиозная свадьба сына казахстанской журналистки Динары Сатжан в Астане, сообщает Zakon.kz.

На следующий день, 5 сентября, Сатжан разместила видео, как Даниал Ускенбай впервые увидел невесту Айнур в свадебном наряде.

К посту предпринимательница оставила трогательную подпись.

"Видеть счастье своих детей – одно из величайших счастий в жизни. Быть мамой – самый большой подарок судьбы. Желаю каждой маме увидеть счастье своего ребенка и всем сердцем почувствовать это ни с чем не сравнимое чувство. Ведь если твой ребенок счастлив – твое сердце тоже наполнено счастьем".Динара Сатжан
  • До мурашек. Этот взгляд невозможно сыграть. Столько любви, восхищения и счастья в одном мгновении. Пусть он смотрит на нее так всю жизнь.
  • Невероятно красивая пара. Желаю вам бесконечной любви и счастья!
  • Ради таких прекрасных моментов мы живем. Пусть их будет больше в жизни людей. Динара, у вас теплые родители, вы сами выросли такой и вот сынок. Поздравляю.
  • Какое это счастье.
  • Пусть будут счастливы вместе навсегда.
  • Красота, желаю долгой и счастливой жизни, – пишут восторженные пользователи Казнета.

Ранее подруга Сатжан – Баян Алагузова – рассказала, что не смогла присутствовать на вечере, но оставила добрые напутствия в социальных сетях.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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