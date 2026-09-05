"Новая дочь": Баян Алагузова обратилась к Динаре Сатжан
Лучшая подруга Сатжан – Баян Алагузова – не смогла присутствовать на грандиозном вечере, но оставила добрые напутствия в социальных сетях.
Предпринимательница с сожалением отметила, что в такой важный для подруги день не смогла разделить с ней счастье.
"Диконя, пусть твои дети будут очень счастливы. А значит, и ты. Потому что для матери – это основополагающее. Стань для новой дочери любимой мамочкой, которой она будет всецело доверять. А я знаю, так и будет, ты по-другому не умеешь!"Баян Алагузова
В феврале 2026 года Даниал сделал своей девушке предложение, а в июле 2026 года семья провела традиционный казахский обряд сватовства – сырға салу (надевание сережек невесте). Динара Сатжан официально объявила, что стала свекровью (келиншек алды) и сейчас семья активно готовится к большой свадьбе. Телеведущая рассказывала, что знакома с Айнур уже около четырех лет. Девушка преданно ждала Даниала из армии, и они вместе навещали его во время службы.
Сама Сатжан пока не спешит делиться кадрами торжества.
Ранее образ мужа старшей дочери Баян Алагузовой активно обсуждали в Казнете.