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Культура и шоу-бизнес

Лезгинка под песню Энрике Иглесиаса: певец показал видео из Казахстана

фанаты, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 16:07 Фото: pixabay
Испанский певец Энрике Иглесиас уже выступил 3 сентября 2026 года в Астане, а сегодня, 5 сентября, даст концерт для поклонников в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сам артист не забывает снимать и делиться кадрами первых гастролей по Казахстану.

Так, в один из дней танцевальный коллектив устроил для него перформанс, станцевав динамичную лезгинку под его известную песню. Музыкант не только заснял происходящее, но и показал видео в своих социальных сетях с краткой подписью: "Kazakstan!".

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 16:07
Энрике Иглесиас обратился к казахстанцам

Мы уже рассказывали, что власти Алматы для удобства зрителей решили организовать 50 бесплатных шаттлов после окончания концерта.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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