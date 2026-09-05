Лезгинка под песню Энрике Иглесиаса: певец показал видео из Казахстана

Испанский певец Энрике Иглесиас уже выступил 3 сентября 2026 года в Астане, а сегодня, 5 сентября, даст концерт для поклонников в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сам артист не забывает снимать и делиться кадрами первых гастролей по Казахстану.

Так, в один из дней танцевальный коллектив устроил для него перформанс, станцевав динамичную лезгинку под его известную песню. Музыкант не только заснял происходящее, но и показал видео в своих социальных сетях с краткой подписью: "Kazakstan!".

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Мы уже рассказывали, что власти Алматы для удобства зрителей решили организовать 50 бесплатных шаттлов после окончания концерта.