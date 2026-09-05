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Мир

Семь человек оказались в ловушке в горящем отеле в Турции

Семь человек оказались в ловушке во время пожара в отеле Стамбула, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 01:52 Фото: magnific.com
В стамбульском районе Джевизлик произошел пожар в шестиэтажном отеле. Возгорание началось на первом этаже по пока неизвестной причине, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи и охватил фасад здания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Hurriyet, на место прибыли пожарные, полицейские и медики. Спасатели эвакуировали семерых человек, оказавшихся заблокированными на верхних этажах.

В результате пожара пострадали 12 человек. После оказания первой помощи на месте их доставили в больницы.

Спустя около часа пожар удалось локализовать и полностью потушить.

Ранее сообщалось, что склад с подсолнечным маслом загорелся в Костанае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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