Семь человек оказались в ловушке в горящем отеле в Турции

В стамбульском районе Джевизлик произошел пожар в шестиэтажном отеле. Возгорание началось на первом этаже по пока неизвестной причине, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи и охватил фасад здания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Hurriyet, на место прибыли пожарные, полицейские и медики. Спасатели эвакуировали семерых человек, оказавшихся заблокированными на верхних этажах.

В результате пожара пострадали 12 человек. После оказания первой помощи на месте их доставили в больницы.

Спустя около часа пожар удалось локализовать и полностью потушить.

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