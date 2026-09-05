Семь человек оказались в ловушке в горящем отеле в Турции
Фото: magnific.com
В стамбульском районе Джевизлик произошел пожар в шестиэтажном отеле. Возгорание началось на первом этаже по пока неизвестной причине, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи и охватил фасад здания, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Hurriyet, на место прибыли пожарные, полицейские и медики. Спасатели эвакуировали семерых человек, оказавшихся заблокированными на верхних этажах.
В результате пожара пострадали 12 человек. После оказания первой помощи на месте их доставили в больницы.
Спустя около часа пожар удалось локализовать и полностью потушить.
Ранее сообщалось, что склад с подсолнечным маслом загорелся в Костанае.
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