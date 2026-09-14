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Культура и шоу-бизнес

Мировой успех и скандал на родине: клип любимицы Димаша Кудайбергена из Кыргызстана требуют удалить

Нур Чолпон, певица, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 16:22 Фото: Instagram/nur.cholpon
Кыргызстанская певица Нур Чолпон стала первой артисткой из КР, чей клип на эпос "Манас" вышел на престижной глобальной платформе VEVO. Однако на родине проект столкнулся с жесткой критикой, сообщает Zakon.kz.

Этот проект выпустил лейбл Shersky Music, чтобы показать культуру кочевников и величие эпоса всему миру через современное искусство. Благодаря выходу на VEVO клип в стиле этнофутуризма стал доступен на Смарт-ТВ и в глобальных рекомендациях по всей планете.

Так, на видеоплатформе клип под названием Land of Manas был опубликован 3 сентября 2026 года. Слушатели массово поддерживают смелый стиль Нур Чолпон.

  • Замечательно. Впечатляет. Голос – чудо.
  • Эта работа раскрывает Нур Чолпон с новой стороны – в ней чувствуются свежий стиль и уникальные особенности.
  • Какая красота! Умница!
  • Когда есть голос, и певец не боится "играть" с ним... получилось красиво и оригинально.
  • Молодец, очень красивая музыка. Привет из Ташкента.
  • Как круто получилось, и образы шикарны.
  • И песня красивая, и образ интересный!
  • Современно!!! Талантливо!!! Гениально!
  • Новая грань талантливой певицы.
  • Первый раз непривычно было, но слушать хотелось еще и еще. Сделала вывод, что мне очень понравилось на современный лад, фигурка такая и одежда красивая, песня и голос.

Однако национальный театр "Манас" 13 сентября 2026 года призвал удалить видео из-за слишком эпатажного костюма и вольной трактовки культурного наследия.

По мнению авторов заявления, перенос эпоса в современное искусство должен заключаться не в его упрощении или произвольном изменении, а в передаче его глубокого смысла новым художественным языком.

"Учитывая возникшее в обществе обсуждение, мы считаем правильным шагом убрать указанное исполнение Нур Чолпон с соответствующих платформ и в дальнейшем готовить творческие работы, связанные с эпосом "Манас", консультируясь со специалистами", – говорится в обращении театра.

"Манас" – великий кыргызский эпос и одна из главных составляющих национальной культуры Кыргызстана. В нем отражены история, мировоззрение, традиции и духовные ценности кыргызского народа. Эпос традиционно передают манасчы – сказители, исполняющие его наизусть. "Манас" также считается важным символом национальной идентичности кыргызского народа и включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Стоит также упомянуть, что в 2026 году Нур Чолпон заняла первое место в международном музыкальном проекте Димаша Кудайбергена Voice Beyond Horizon ("Голос за горизонтом").

10 сентября мы рассказывали, что хит кыргызстанского и российского певца Амирхана Батабаева, более известного под сценическим псевдонимом Amirchik, "Кыргызстан" взлетел на первое место после фурора на Играх кочевников.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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