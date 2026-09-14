Мировой успех и скандал на родине: клип любимицы Димаша Кудайбергена из Кыргызстана требуют удалить

Кыргызстанская певица Нур Чолпон стала первой артисткой из КР, чей клип на эпос "Манас" вышел на престижной глобальной платформе VEVO. Однако на родине проект столкнулся с жесткой критикой, сообщает Zakon.kz.

Этот проект выпустил лейбл Shersky Music, чтобы показать культуру кочевников и величие эпоса всему миру через современное искусство. Благодаря выходу на VEVO клип в стиле этнофутуризма стал доступен на Смарт-ТВ и в глобальных рекомендациях по всей планете.

Так, на видеоплатформе клип под названием Land of Manas был опубликован 3 сентября 2026 года. Слушатели массово поддерживают смелый стиль Нур Чолпон.

Замечательно. Впечатляет. Голос – чудо.

Эта работа раскрывает Нур Чолпон с новой стороны – в ней чувствуются свежий стиль и уникальные особенности.

Какая красота! Умница!

Когда есть голос, и певец не боится "играть" с ним... получилось красиво и оригинально.

Молодец, очень красивая музыка. Привет из Ташкента.

Как круто получилось, и образы шикарны.

И песня красивая, и образ интересный!

Современно!!! Талантливо!!! Гениально!

Новая грань талантливой певицы.

Первый раз непривычно было, но слушать хотелось еще и еще. Сделала вывод, что мне очень понравилось на современный лад, фигурка такая и одежда красивая, песня и голос.

Однако национальный театр "Манас" 13 сентября 2026 года призвал удалить видео из-за слишком эпатажного костюма и вольной трактовки культурного наследия.

По мнению авторов заявления, перенос эпоса в современное искусство должен заключаться не в его упрощении или произвольном изменении, а в передаче его глубокого смысла новым художественным языком.

"Учитывая возникшее в обществе обсуждение, мы считаем правильным шагом убрать указанное исполнение Нур Чолпон с соответствующих платформ и в дальнейшем готовить творческие работы, связанные с эпосом "Манас", консультируясь со специалистами", – говорится в обращении театра.

"Манас" – великий кыргызский эпос и одна из главных составляющих национальной культуры Кыргызстана. В нем отражены история, мировоззрение, традиции и духовные ценности кыргызского народа. Эпос традиционно передают манасчы – сказители, исполняющие его наизусть. "Манас" также считается важным символом национальной идентичности кыргызского народа и включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Стоит также упомянуть, что в 2026 году Нур Чолпон заняла первое место в международном музыкальном проекте Димаша Кудайбергена Voice Beyond Horizon ("Голос за горизонтом").

10 сентября мы рассказывали, что хит кыргызстанского и российского певца Амирхана Батабаева, более известного под сценическим псевдонимом Amirchik, "Кыргызстан" взлетел на первое место после фурора на Играх кочевников.