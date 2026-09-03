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Культура и шоу-бизнес

"Как уютно": семейное видео Беркута с отцом и дочерью растрогало Сеть

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 22:10 Фото: скриншот видео
Известный казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, выступающий под псевдонимом Беркут, поделился с подписчиками трогательными семейными кадрами. Артист опубликовал видео с участием своего пожилого отца и годовалой дочери, сообщает Zakon.kz.

Трогательным роликом певец поделился на своей странице в Instagram 3 сентября 2026 года. В публикации артист обратил внимание на внушительную разницу в возрасте между близкими людьми.

"Между ними 89 лет", – подметил Беркут под видео.

На опубликованных кадрах запечатлен отец исполнителя, который сидит на скамейке во дворе дома и с нежностью наблюдает за маленькой внучкой Латифой. Рядом с малышкой находится ее мама – певица Аиша.

Семейный ролик вызвал бурный отклик и умиление среди пользователей Сети. Поклонники творческой пары осыпали публикацию теплыми пожеланиями и добрыми комментариями.

  • Как уютно. Папе желаю долгих лет жизни.Счастья и добра вашему дому!
  • Дедушка счастлив.
  • Так душевно и по-семейному.
  • Замечательная семья!
  • Прекрасный ролик.

Немного ранее мы писали о том, что ролик Максима Галкина вызвал бурную реакцию в Сети.

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Канат Болысбек
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