"Как уютно": семейное видео Беркута с отцом и дочерью растрогало Сеть
Фото: скриншот видео
Известный казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, выступающий под псевдонимом Беркут, поделился с подписчиками трогательными семейными кадрами. Артист опубликовал видео с участием своего пожилого отца и годовалой дочери, сообщает Zakon.kz.
Трогательным роликом певец поделился на своей странице в Instagram 3 сентября 2026 года. В публикации артист обратил внимание на внушительную разницу в возрасте между близкими людьми.
"Между ними 89 лет", – подметил Беркут под видео.
На опубликованных кадрах запечатлен отец исполнителя, который сидит на скамейке во дворе дома и с нежностью наблюдает за маленькой внучкой Латифой. Рядом с малышкой находится ее мама – певица Аиша.
Семейный ролик вызвал бурный отклик и умиление среди пользователей Сети. Поклонники творческой пары осыпали публикацию теплыми пожеланиями и добрыми комментариями.
- Как уютно. Папе желаю долгих лет жизни.Счастья и добра вашему дому!
- Дедушка счастлив.
- Так душевно и по-семейному.
- Замечательная семья!
- Прекрасный ролик.
Немного ранее мы писали о том, что ролик Максима Галкина вызвал бурную реакцию в Сети.
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