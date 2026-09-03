"Как уютно": семейное видео Беркута с отцом и дочерью растрогало Сеть

Известный казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, выступающий под псевдонимом Беркут, поделился с подписчиками трогательными семейными кадрами. Артист опубликовал видео с участием своего пожилого отца и годовалой дочери, сообщает Zakon.kz.

Трогательным роликом певец поделился на своей странице в Instagram 3 сентября 2026 года. В публикации артист обратил внимание на внушительную разницу в возрасте между близкими людьми.

"Между ними 89 лет", – подметил Беркут под видео.

На опубликованных кадрах запечатлен отец исполнителя, который сидит на скамейке во дворе дома и с нежностью наблюдает за маленькой внучкой Латифой. Рядом с малышкой находится ее мама – певица Аиша.

Семейный ролик вызвал бурный отклик и умиление среди пользователей Сети. Поклонники творческой пары осыпали публикацию теплыми пожеланиями и добрыми комментариями.

Как уютно. Папе желаю долгих лет жизни.Счастья и добра вашему дому!

Дедушка счастлив.

Так душевно и по-семейному.

Замечательная семья!

Прекрасный ролик.

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