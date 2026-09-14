Марши, афиши и пикники: как фанаты по всему миру готовятся к туру Димаша Кудайбергена
Первой точкой DiMENSIONS World Tour станет Краков, где 18 октября 2026 года состоится первый сольный концерт Димаша в Польше. В преддверии этого события польские поклонники артиста организовали двухдневную акцию в городе.
Во время пикника, посвященного 10-летию программы "Открытый Краков", Dears рассказывали жителям и гостям города о Казахстане, Кудайбергене и его творчестве. На следующий день участники фан-клуба прошли от Кургана Кракуса до Главной площади Кракова, распространяя информационные материалы о предстоящем концерте.
Активная подготовка к DiMENSIONS проходит и в Испании, где 30 октября певец представит свое шоу в мадридском Palacio Vistalegre.
Испанский фан-клуб проводит масштабную информационную кампанию, которая стартовала 16 июня. Ее цель – рассказать широкой аудитории о творчестве и его втором сольном концерте в Испании.
Участники инициативы распространяют информационные материалы и размещают афиши в различных городах страны. На сегодняшний день к кампании присоединились уже более 150 магазинов и других заведений, а их число продолжает увеличиваться.
Тем временем в Латинской Америке также готовятся к встрече с артистом. 24 ноября Димаш впервые выступит с сольным концертом в Чили – шоу DiMENSIONS состоится в Movistar Arena в Сантьяго. Интерес к первому выступлению артиста в стране оказался высоким: билеты на концерт полностью распроданы.
В преддверии первого приезда артиста в страну на большом цифровом экране на одной из главных магистралей Сантьяго появилось специальное приветствие Димашу.
Инициатива стала подарком одной из чилийских поклонниц от ее сына, работающего в сфере рекламы. Зная о любви своей мамы к творчеству Димаша, он организовал размещение приветствия в честь предстоящего первого визита казахстанского артиста в Чили.
В момент появления сообщения на экране рядом собрались представители чилийского фан-клуба, вместе отметив приближение долгожданного события.
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