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Культура и шоу-бизнес

Марши, афиши и пикники: как фанаты по всему миру готовятся к туру Димаша Кудайбергена

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:19 Фото: Zakon.kz
До старта мирового тура казахстанского артиста Димаша Кудайбергена DiMENSIONS остается чуть больше месяца. Поклонники артиста по всему миру проводят информационные и творческие акции, готовясь к его приезду, сообщает Zakon.kz.

Первой точкой DiMENSIONS World Tour станет Краков, где 18 октября 2026 года состоится первый сольный концерт Димаша в Польше. В преддверии этого события польские поклонники артиста организовали двухдневную акцию в городе.

фанаты, машина, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:19

Фото: dimashnews.com

фанаты, выставка, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:19

Фото: dimashnews.com

фанаты, горы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:19

Фото: dimashnews.com

Во время пикника, посвященного 10-летию программы "Открытый Краков", Dears рассказывали жителям и гостям города о Казахстане, Кудайбергене и его творчестве. На следующий день участники фан-клуба прошли от Кургана Кракуса до Главной площади Кракова, распространяя информационные материалы о предстоящем концерте.

Активная подготовка к DiMENSIONS проходит и в Испании, где 30 октября певец представит свое шоу в мадридском Palacio Vistalegre.

Испанский фан-клуб проводит масштабную информационную кампанию, которая стартовала 16 июня. Ее цель – рассказать широкой аудитории о творчестве и его втором сольном концерте в Испании.

картинки, графика, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:19

Фото: dimashnews.com

Участники инициативы распространяют информационные материалы и размещают афиши в различных городах страны. На сегодняшний день к кампании присоединились уже более 150 магазинов и других заведений, а их число продолжает увеличиваться.

фанат, магазин, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:19

Фото: dimashnews.com

Тем временем в Латинской Америке также готовятся к встрече с артистом. 24 ноября Димаш впервые выступит с сольным концертом в Чили – шоу DiMENSIONS состоится в Movistar Arena в Сантьяго. Интерес к первому выступлению артиста в стране оказался высоким: билеты на концерт полностью распроданы.

фанаты, плакаты, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:19

Фото: dimashnews.com

В преддверии первого приезда артиста в страну на большом цифровом экране на одной из главных магистралей Сантьяго появилось специальное приветствие Димашу.

Инициатива стала подарком одной из чилийских поклонниц от ее сына, работающего в сфере рекламы. Зная о любви своей мамы к творчеству Димаша, он организовал размещение приветствия в честь предстоящего первого визита казахстанского артиста в Чили.

В момент появления сообщения на экране рядом собрались представители чилийского фан-клуба, вместе отметив приближение долгожданного события.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:19
Димаш Кудайберген показал, как рождается его новый мировой тур

8 сентября сообщалось, что композиция Кудайбергена Aqerke вошла в тройку лидеров итогового летнего рейтинга, организованного популярной международной радиостанцией Channel R Radio.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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