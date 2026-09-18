"Это реально?": "Чай вдвоем" объявил о полноценном камбэке после 14-летнего перерыва

Группа "Чай вдвоем" – один из самых знаковых поп-дуэтов российской эстрады – в 2012 году объявила о распаде, оставив поклонников без совместных выступлений на долгие годы. Спустя 14 лет музыканты вновь объединились и в сентябре 2026 года представили новую песню, сообщает Zakon.kz.

Изначально музыканты сделали совместную публикацию на странице в Instagram, объявив о выходе совместной композиции под названием "Солнце и сердце".

Через пару дней артисты поблагодарили свою "чайную армию" за невероятную поддержку.

Поклонники наперебой спрашивают, неужели это действительно происходит, и признаются, что до сих пор не могут поверить в воссоединение своих кумиров.

Денис, Стас, это реально произошло? Вы записали совместную песню? Два таланта объединились и снова радуют своих поклонников.

Здорово, что эти голоса опять вместе звучат.

Ого! Вот это реально уже чай, который мы так ждали.

Бальзам на душу. "Чай вдвоем" снова вдвоем. Самые брутальные мужчины.

Идеальные. Как-будто и не было столько лет разлуки.

Как же я страдала, когда группа распалась, не передать словами, переживала как личную трагедию. И вот снова этот великолепный дуэт!

Что тут комментировать? Браво! Продолжайте, есть еще время!

Рада снова вас увидеть вместе. Исполнение супер.

Можете, пожалуйста, воссоединиться? И снова петь вместе.

Вам нельзя разбегаться!

Это просто загляденье! Вы супер, наш любимый Чай!!

Правильно Илья Олейников говорил, чувствовал, что расходиться вам нельзя, ну просто никак, это ошибка, вы самые лучшие.

Как мы вас долго ждали.

Впрочем, музыканты не стали томить публику и ответили на все вопросы:

"Спрашиваете, на один трек или вдолгую? Да очевидно же".

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