"Это реально?": "Чай вдвоем" объявил о полноценном камбэке после 14-летнего перерыва
Фото: Instagram/stas_kostyushkin_official, Instagram/denisklyaver
Группа "Чай вдвоем" – один из самых знаковых поп-дуэтов российской эстрады – в 2012 году объявила о распаде, оставив поклонников без совместных выступлений на долгие годы. Спустя 14 лет музыканты вновь объединились и в сентябре 2026 года представили новую песню, сообщает Zakon.kz.
Изначально музыканты сделали совместную публикацию на странице в Instagram, объявив о выходе совместной композиции под названием "Солнце и сердце".
Через пару дней артисты поблагодарили свою "чайную армию" за невероятную поддержку.
Поклонники наперебой спрашивают, неужели это действительно происходит, и признаются, что до сих пор не могут поверить в воссоединение своих кумиров.
- Денис, Стас, это реально произошло? Вы записали совместную песню? Два таланта объединились и снова радуют своих поклонников.
- Здорово, что эти голоса опять вместе звучат.
- Ого! Вот это реально уже чай, который мы так ждали.
- Бальзам на душу. "Чай вдвоем" снова вдвоем. Самые брутальные мужчины.
- Идеальные. Как-будто и не было столько лет разлуки.
- Как же я страдала, когда группа распалась, не передать словами, переживала как личную трагедию. И вот снова этот великолепный дуэт!
- Что тут комментировать? Браво! Продолжайте, есть еще время!
- Рада снова вас увидеть вместе. Исполнение супер.
- Можете, пожалуйста, воссоединиться? И снова петь вместе.
- Вам нельзя разбегаться!
- Это просто загляденье! Вы супер, наш любимый Чай!!
- Правильно Илья Олейников говорил, чувствовал, что расходиться вам нельзя, ну просто никак, это ошибка, вы самые лучшие.
- Как мы вас долго ждали.
Впрочем, музыканты не стали томить публику и ответили на все вопросы:
"Спрашиваете, на один трек или вдолгую? Да очевидно же".
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