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Культура и шоу-бизнес

"Это реально?": "Чай вдвоем" объявил о полноценном камбэке после 14-летнего перерыва

Костюшкин, Клявер, музыканты, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 15:26 Фото: Instagram/stas_kostyushkin_official, Instagram/denisklyaver
Группа "Чай вдвоем" – один из самых знаковых поп-дуэтов российской эстрады – в 2012 году объявила о распаде, оставив поклонников без совместных выступлений на долгие годы. Спустя 14 лет музыканты вновь объединились и в сентябре 2026 года представили новую песню, сообщает Zakon.kz.

Изначально музыканты сделали совместную публикацию на странице в Instagram, объявив о выходе совместной композиции под названием "Солнце и сердце".

Через пару дней артисты поблагодарили свою "чайную армию" за невероятную поддержку.

Поклонники наперебой спрашивают, неужели это действительно происходит, и признаются, что до сих пор не могут поверить в воссоединение своих кумиров.

  • Денис, Стас, это реально произошло? Вы записали совместную песню? Два таланта объединились и снова радуют своих поклонников.
  • Здорово, что эти голоса опять вместе звучат.
  • Ого! Вот это реально уже чай, который мы так ждали.
  • Бальзам на душу. "Чай вдвоем" снова вдвоем. Самые брутальные мужчины.
  • Идеальные. Как-будто и не было столько лет разлуки.
  • Как же я страдала, когда группа распалась, не передать словами, переживала как личную трагедию. И вот снова этот великолепный дуэт!
  • Что тут комментировать? Браво! Продолжайте, есть еще время!
  • Рада снова вас увидеть вместе. Исполнение супер.
  • Можете, пожалуйста, воссоединиться? И снова петь вместе.
  • Вам нельзя разбегаться!
  • Это просто загляденье! Вы супер, наш любимый Чай!!
  • Правильно Илья Олейников говорил, чувствовал, что расходиться вам нельзя, ну просто никак, это ошибка, вы самые лучшие.
  • Как мы вас долго ждали.

Впрочем, музыканты не стали томить публику и ответили на все вопросы:

"Спрашиваете, на один трек или вдолгую? Да очевидно же".

Немного ранее мы рассказывали, как казахстанский предприниматель Турсен Алагузов с размахом отметил 57-летие.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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