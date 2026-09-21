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Культура и шоу-бизнес

"Голова не болит, спина не хрустит": Динара Сатжан откровенно рассказала о цифрах в паспорте

Динара Сатжан, ведущая, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 09:37 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская телеведущая Динара Сатжан сегодня, 21 сентября 2026 года, отмечает 44-летие. Предприниматель решила рассказать, как принимает свой возраст, сообщает Zakon.kz.

Сатжан с улыбкой уточняет, когда была студенткой, ей казалось, что 40-летние – это уже почти пожилые люди.

"Сегодня мне 44. Я проснулась сегодня в 07:50 и чувствовала себя примерно так же, как и в 20. Голова не болит. Спина не хрустит. В душе огонь. Молодость не про отсутствие морщин. Молодость – это когда тебе все еще интересно, что будет завтра. Когда хочется любить! Созидать! Творить! Учиться! Мечтать! И просыпаться утром с ощущением: у меня еще столько всего впереди!"Динара Сактжан

Также Сатжан считает, что чувствует себя молодой еще и потому, что рядом родители.

"Наш Ата. Я внучка. Я доча. Любимая и любящая жена. Мама. Келин и Ене. Все, что нужно для счастья, у меня есть. Моя семья. Мои родные. Мои друзья. Мои близкие. Моя команда. Мое DS community. Мои подписчики. И даже совершенно незнакомые люди. И каждый раз думаю: какое счастье – жить среди людей, с которыми у тебя есть невидимая связь".Динара Сатжан

Немного ранее мы рассказывали, как супруг Баян Алагузовой с размахом отметил 57-летие.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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