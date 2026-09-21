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Культура и шоу-бизнес

"Каток свой, отец – лучший, но не его": в Сети разнесли дебют Плющенко-младшего за Азербайджан

Плющенко, Рудковская, сын, семья, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:14 Фото: Instagram/plushenkoofficial
Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, встала на защиту своего 13-летнего сына Александра Плющенко (известного как Гном Гномыч) после его международного дебюта по фигурному катанию в столице Турции, сообщает Zakon.kz.

Весной 2026 года стало известно, что юный Плющенко сменил спортивное гражданство и начал представлять Азербайджан.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:14
13-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской неожиданно будет выступать за Азербайджан

Уже 18 сентября в Анкаре этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) юный фигурист занял 13-е место среди 33 участников. После короткой программы он шел 16-м, но по итогам произвольной смог немного подняться в итоговой таблице.

После дебютного выступления за Азербайджан родители Гном Гномыча поддержали сына в социальных сетях.

"Первый шаг пройден! 13-е место Саши Плющенко на 1-м этапе Международной серии Гран-при в Анкаре среди 33 спортсменов. Под натиском хейта от взрослых дядей и тетей 13-летний Саша Плющенко – самый маленький участник этих соревнований! Под грузом ответственности громкой фамилии он прошел и выдохнул… Дальше будет легче, сынок! Саня, ты большой молодец! Более чем уверены, что от старта к старту ты будешь увереннее и сильнее!" – написали Плющенко с Рудковской в подписи к посту на странице в Instagram.

Далее знаменитости поблагодарили тех друзей и поклонников, которые поддерживали семью.

"Дорогу осилит идущий, но как ни крути, а жизнь – это забег на длинную дистанцию! История только начинается! Все интересное еще впереди!" – говорится в заключительной части обращения.

Отец спортсмена отдельно поддержал сына, передав "большой привет злюкам".

Впрочем, пользователи Сети продолжают обсуждать и критиковать сына именитого отца.

  • Во-первых, он уже много раз выступал на разных аренах в шоу! Так что, если честно говорить о данном выступлении, то средненько, о чем оценки и показали. Было изначально понятно, что фигурное катание и пьедестал – это не для Плющенко Александра.
  • В Анкаре мы увидели среднее выступление без какого-то уникального скольжения или сверхсложных прыжков, которые обычно отличают вундеркиндов. Трудолюбие присутствует, но природного дара для больших побед явно не хватает.
  • И каток у парня свой, и отец лучший из лучших, и мама супер pr-менеджер, тренерский состав достойный, мальчик сам прям трудяга, а смотреть его прокаты невероятно скучно. Если нет природного таланта, то на космических возможностях и даже на невероятном трудолюбии не выехать в этом непростом виде спорта. Смотрится прям тяжело и печально, особенно после суперодаренного папы.
  • Где же эмоционально? Такая сильная музыка – и такая хилая хореография, а он как будто боится или стесняется.
  • Хорошо выполненная программа не значит, что талантливо и красиво, это просто катающаяся машина без чувств, без эмоций.
  • С учетом, что на коньках с 3-х лет... это не его.
  • Если бы не был сыном Плющенко, то его вообще никто бы не знал. Если таланта нет, то и результат напоказ.

Следующим турниром для Плющенко-младшего станет этап Гран-при в Батуми, который пройдет с 24 по 26 сентября 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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