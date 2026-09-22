"Слезы и сорванный голос": Мари Краймбрери дала первые масштабные концерты в Астане и Алматы

Фото: Instagram/marikraimbrery

Известная исполнительница Мари Краймбрери открыла осенний тур масштабным шоу "Кто такая Мэри?" В рамках тура певица посетила два крупнейших города Казахстана: 17 сентября выступила в Астане, а 18 сентября – в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Позже, 21 сентября 2026 года, артистка и ее команда поблагодарили казахстанских зрителей в социальных сетях. "Казахстан, мы впервые были с большими концертами у вас. Спасибо, что сделали начало осеннего тура незабываемым", – говорится к посту Краймбрери с серией фотографий и видео с концерта. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мари Краймбрери (@marikraimbrery) Судя по опубликованным кадрам, программа включала живой звук, сложные воздушные трюки, хореографические перформансы и главные хиты Краймбрери. О впечатлениях поспешили рассказать и зрители, которым удалось посетить музыкальные вечера. Это должны были увидеть и услышать как можно больше людей! Я до сих пор под огромным впечатлением. Какая же невероятная отдача от Мари!

Два часа пролетели как один миг! Какая вы красивая, и ваши танцоры просто шикарно двигаются! Столько эмоций! На следующий день чуть охрип голос, но это мелочь. Эмоции до сих пор зашкаливают!

С нами случилась невероятная осень в Алматы!

Это было невероятно, ожидание с весны стоило того, самые терапевтичные, искренние, наполненные эмоциями два часа.

Вы невероятная! Хочется, чтобы вы чаще к нам в Астану приезжали, два часа как пять минут – мне было очень мало.

С нами случилась осень. Астана. 17.09.26. Спасибо!

Мой первый в жизни концерт, и я выбрала именно тебя, это незабываемо! И все твои песни до сих пор на повторе.

Была на вашем концерте в Алматы – все прошло на одном дыхании! Слезы лились не переставая, настолько все было душевно и искренне. Спасибо вам за эти невероятные эмоции и атмосферу! Ждем вас снова в Алматы!

Я с вами пела в Алматы.

Ваш концерт – любовь с первого движения, с первой ноты и первого такта, невероятно круто. 19 сентября 2026 года на спортивной арене "Барыс Арена" Астаны при полном аншлаге прошел юбилейный концерт группы KeshYou, посвященный 20-летию коллектива. Позднее продюсер Баян Алагузова показала юбилейное шоу.

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