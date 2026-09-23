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Культура и шоу-бизнес

Врач поставлял наркотики умершему от передозировки сыну Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и ее сын, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 07:57 Фото: X/@popbackupp
Сын американской супермодели и актрисы Синди Кроуфорд боролся с тяжелой наркозависимостью, открыто рассказывал о своей борьбе, но, как оказалось, не выиграл ее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, 27-летний Пресли Гербер, сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, погиб. Известно, что последние дни парень лежал в рехабе. Причиной его скоропостижной кончины стала передозировка наркотиками.

Результатов вскрытия пока нет, но зарубежная пресса выяснила шокирующие детали: нарколог Пресли прописывал ему запрещенный кетамин, с которым у парня и были проблемы.

В США кетамин используется в медицине, но он также вызывает зависимость. Те пациенты, которые страдают от зависимости, должны с еще большей осторожностью принимать его. Друзья Гербера собираются привлечь врача к ответственности.

Пока точно неизвестно, какие именно наркотики были в организме Пресли, – это покажут результаты вскрытия и токсикологической экспертизы. Однако перед смертью, вспоминают друзья парня, он жаловался именно на проблемы с кетамином.

Ранее представитель семьи Синди, ее мужа Рэнди Гербера и их дочери Кайи Гербер подтвердил, что Пресли скончался, добавив, что "семья просит о соблюдении конфиденциальности в это очень трудное и болезненное время".

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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