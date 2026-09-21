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Культура и шоу-бизнес

Умер молодой сын супермодели Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и ее сын, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:19 Фото: X/@popbackupp
В Калифорнии (США) скончался 27-летний Пресли Гербер – сын известной супермодели, актрисы Синди Кроуфорд, сообщает Zakon.kz.

Пресли скончался в воскресенье, 20 сентября 2026 года, в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. Вскрытие еще не завершено, поэтому причина смерти неизвестна, пишет TMZ.

Представитель Синди, ее мужа Рэнди Гербера и их дочери Кайи Гербер подтвердил, что Пресли скончался утром, добавив, что "семья просит о соблюдении конфиденциальности в это очень трудное и болезненное время".

Пресли Гербер родился в 1999 году. Он – первенец Кроуфорд и американского бизнесмена Рэнди Гербера. Как и его младшая сестра Кайя Гербер, Пресли начал работать в модельном бизнесе в юном возрасте, дебютировав на подиуме для итальянского бренда Moschino в 16 лет.

Гербер открыто рассказывал о своих проблемах с психическим здоровьем и употреблением наркотиков в последние годы. В декабре 2025 года он опубликовал в Instagram видео, на котором подробно описал, как принимает рецептурные лекарства, в частности антидепрессанты и от панических атак.

16 сентября стало известно о смерти в Санкт-Петербурге 70-летней заслуженной артистки России Натальи Даниловой. Широкую известность Даниловой принесла роль младшего сержанта Варвары Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя". Она также сыграла княгиню Вольскую в "Маленьких трагедиях" и снималась в картинах: "Тайна "Черных дроздов", "Татьянин день", "Условия контракта", "Крик совы" и других.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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